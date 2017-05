Poroka, ločitev ali selitev?

Maj je najbolj cvetoč mesec v letu. Nekaj bo v zraku, dišalo bo po pomladi, pa vendar se bodo začele kazati spremembe, ki prihajajo v najintimnejše polje v vašem življenju. To so partnerski odnosi. Vladar maja je arhetip ljubimca, simbol razmerij, ki vas bo soočil z golimi dejstvi in prinesel prvi val, ki bo nakazal začetek spreminjanja.

Pred vami je namreč mesec odločitev, ko boste tehtali med dvema osebama, smerema, izbirali, katera pot bo bolj prava, in se zelo podrobno spraševali, kako naprej v odnosu. Čutili boste potrebo po prevrednotenju vseh razmerij in odkrivali, ali vas podpirajo, kot želite, ali ne. Nekatera boste želeli poglobiti, tista, ki ste jih prerasli, pa boste prekinili. Zelo vam bosta pomembna komunikacija in razumevanje, kako povedati, da vas tisti na drugi strani ne bi razumeli narobe ali ne bi vsega skupaj vzeli preveč osebno.



Merkur je bil v aprilu sprva retrograden v zemeljskemu biku in nato v ognjenem ovnu. Komunikacija ob koncu meseca je bila lahko dobesedno nemogoča, saj so vas ovnovsko večkrat 'iztirile' malenkosti. Vse do 3. maja so na vaše misli vplivala hrepenenja, verovanja, upanja, pričakovanja in vizije za prihodnost. Ko je bil v zemeljskem biku, pa ste se morda lotili konkretnih korakov. Dovolj vam je bilo lažnega upanja v smislu 'saj bo'. Zdaj bo na vas, da se odločite, kam in kako boste šli v akcijo, da greste in se premaknete v smeri želenega. Čas prepuščanja in 'bo že nekako' se je zaključil.



Čas konkretnih rezultatov



Dinamika aprila je zaradi retrogradnih vplivov Venere in Merkurja na plan prinesla vrsto starih, zastaranih vzorcev in nepredelanih tem po družinski liniji, s katerimi se boste zdaj ukvarjali v odnosih. En del vas bo naveličan, poln strahu in žalosti, drugi pa navdušen, saj boste končno lahko izbrali pot, ki si jo želite vi in po kateri hrepeni vaše srce. Ne pozabite, da je aktivirana karmična os lev-vodnar in od februarskega mrka že aktivna, zato je področje, kjer se vam bo dogajalo največ izzivov, vezano na hiši, v katerih imate znamenji leva in vodnarja v rojstnih kartah.



Tehtanje med dvema možnostma



Lahko se boste odločali za poroko, ločitev ali selitev. Dovolj imate vseh obljub, čakanja in negotovosti. Ljubimca sta simbol znamenja dvojčkov, kar pomeni tehtanje med dvema možnostma, dvema stališčema, dvema smerema ali dvema človekoma, pretehtavanje, katera izbira bi bila boljša ali kako združiti dve življenjski možnosti, ki sta si mogoče popolnoma nasprotni, naj je to v poslovnem ali zasebnem življenju. Zdaj boste jasno spoznali, kaj potrebujete na čustvenem področju in česa si želite ter kaj je tisto, česar ne potrebujete in česar si ne želite. To boste tudi zelo jasno povedali, saj si boste želeli v odnosu doseči sodelovanje, trdnost in povezanost. Lahko pa boste naredili tudi velik korak in partnerja zaprosili, potem pa mu povedali, da je vam vse, ker sta skupaj cel svet.



Simbol ljubimcev označuje pomembno prelomno točko v procesu prihajajoče spremembe, saj kaže trenutno stanje, kako v odnosu živite, in napoveduje čas sprejemanja odločitev o pomembnih odnosih.



Pogled v leto 2012



Dinamika maja bo kazala tudi tiste odločitve, ki ste si jih zastavili že v lanskem poletju, v obdobju znamenja dvojčkov (21. maj do 21. junij). Zdaj bodo predvsem pomembne čustvene odločitve, ki se bodo zaradi vpletenosti določenih ljudi lahko uresničile šele zdaj in so zelo pomembne za vas in vaš partnerski odnos.



V tem mesecu bodo vaši odnosi doživeli preobrazbo, kakšno, pa se kaže v vaši zgodovini odnosov. Ponovno se zaglejte v daljno leto 2012, v katerem je vladalo število 5. Prav transformacija v tem letu je bila ključna. Vse lekcije in izzivi, vsi darovi so v vaše življenje prihajali zaradi integritete. Vaš veliki izziv je bil, kako dobro ste postavljeni v svojem središču in ali to, kar mislite, tudi čutite in delujete v skladu s tem. Da bi lahko dosegli to integracijo, pa je potrebna pot v podzemni svet oz. soočenje z vsemi svojimi preteklimi demoni. Največji izziv takrat je bil, koliko se boste dovolili okupirati zunanjemu svetu, ljudem, ki vas obkrožajo, nasvetom, učenju in mnenju drugih, odzivom ega, kaj je prav in kaj ne... Vse te vsebine boste intenzivno predelovali tudi zdaj, skozi različne procese boja svetlobe in teme v odnosih. To dinamiko lahko pričakujete vse do konca avgusta, ko se bo proces transformacije v odnosih končal.



Portal 5-5



Petek, 5. maj, je pomemben dan. Portal 5-5 je namenjen sidranju energijskih struktur za podporo večjih sprememb tako na osebni kot planetarni ravni. Gre za most, ki je nujno potreben za spremembe na obeh ravneh, tako na kozmično-galaktični kot zemeljsko-planetarni ravni skozi portal božanskega človeka – srce božanske ljubezni skozi enost.



Ne pozabite, tudi vaše telo mora biti pripravljeno na to! Spravite ga v aktivno in zavestno delovanje. Vaša telesa bodo le fizična sidra in prevodniki za večje spremembe, saj bodo sprejemala kozmični in zemeljski pulz skozi zavestne celične strukture vaše telesne matrike. Centralna točka je srce, ki je resnični most za vse zavestne spremembe na tem planetu, tukaj in zdaj.



Vi ste sprememba. Ne spreminjajte drugih, sprejmite jih in spremenite sebe.





