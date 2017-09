Popolno sporočilo za vsako znamenje

Telefonska pisna sporočilca so lahko različna: nežna, romantična, seksi, spodbudna, dvoumna ipd., nekaj pa je skupno vsem: v sodobnem svetu večina komunicira tako. Kakšno vsaj na začetku poslati svojemu dragemu, da ga boste resnično očarali? Astrologi trdijo, da imajo za vas pravi odgovor.

Oven

»Pozabi na spanje in pomisli, kaj vse bi lahko postoril, medtem ko si buden.«

Ovni obožujejo motivacijska sporočila ne glede na to, kako klišejsko zvenijo. Pokažite mu, da mislite nanj, da podpirate njegov dinamični življenjski slog, in zagotovo ga boste povsem očarali.

Bik

»Komaj čakam, da se zvečer vidiva. Kupila sem novo seksi perilo. In da ne pozabim: za večerjo bo tvoja najljubša jed.«

Biki so zelo romantični in tudi veliki gurmani. Če boste v sporočili vključili to dvoje, bo večer nedvomno komaj čakal tudi sam.

Dvojčka

»Nujno ti moram povedati nekaj pomembnega. Pridi čim prej.«

Pri dvojčkih mora biti vse razburljivo in malo skrivnostno. In ne, ni mu treba postreči s sočno novico. Za izbranca, rojenega v tem znamenju, je pomembno le, da je v zraku čutiti dramo.

Rak

»Sinoči je bilo čudovito. Naslednjič plačam jaz.«

Pri raku dvoumnost in dramatičnost ne bosta obrodili sadov. Ne glede na to, kaj mu boste napisali, povsem jasno mu mora biti, da vam je všeč in da si obetate ponovno srečanje.

Lev

»Najbrž spiš. Naj ti samo povem, da mislim nate.«

Lev je kralj romantičnih sporočil in nemogoče je pri njem pretiravati z izkazovanjem ljubezni. Naj bo v živo ali s pomočjo sporočilc.

Devica

»Vem, da sva si zadnje čase pogosto v laseh, a verjemi, vedno bom ob tebi. Gre samo za neumne spore.«

Za devico je ključna lojalnost. Da ste ji zvesti in ne glede na vse vedno pripravljeni pomagati, ji vselej dajte vedeti.

Tehtnica

»Kdo te najbolj obožuje? Jaz vendar!«

Sporočilo, ob katerem se bodo tehtnici vedno zmehčala kolena.

Škorpijon

»Hotela sem ti samo povedati, kako srečna sem s teboj. Romantičen si, skrbiš zame in to je vse, o čemer sem sanjala.«

Da, vsak škorpijon bo padel na takšno sporočilo.

Strelec

»Imam polno banjico sladoleda. Greva do reke, ga pojéva in opazujeva sončni zahod?«

Strelec najbrž ne bo navdušen nad predlogom, da bi ves večer gledala filme. Pobeg v naravo ali še kakšen drznejši predlog ga bo zagotovo razorožil.

Kozorog

Pošljite mu domiselni citat, ki bo opisoval njegove sposobnosti in veličino, pazite pa, da se ne pojavlja prepogosto na katerem od spletnih omrežjih. To ga ne bo ravno navdušilo.

Vodnar

»Je bil tvoj oče tat? Kajti ukradel je dve najlepši zvezdi z neba in jih dal tebi za oči.«

Če ste se kdaj vprašali, kdo še naseda na takšne zapise, imate odgovor. Prav zaradi vodnarjev so še vedno aktualni.

Ribi

Skujte zanj nekaj verzov ali mu pošljite fotografijo sebe, ko rišete. Pokažite mu, kako ustvarjalni ste in da je prav on vaš največji navdih. Morda mu boste s tem v oči priklicali celo solzo ali dve, sreče seveda.