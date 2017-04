Pet znamenj, ki jih ljubezen dobesedno boli

Nekatere ženske v zvezi ostanejo močne in samosvoje, spet druge pa hitro predajo svoje srce in dušo. Kako se v razmerju vedejo in kako dolgo v njem vztrajajo, je odvisno tudi od astrološkega znamenja. Naštetih pet najpogosteje občuti srčne rane.

Oven

V tem znamenju rojena ženska v odnos vlaga ogromno strasti. Vedno znova pozablja, da ima vsaka zveza svoje vzpone in padce ter da nobena ni večno taka kot na začetku. Preprosto se prepušča metuljčkom v trebuhu. Ovnica se v razmerju izjemno trudi, kar neredko vodi v to, da ona v odnos vlaga ogromno energije, on pa vse prepušča njej. Na srečo hitro opazi, kdaj jo partner izkorišča ter zapostavlja, in kljub prvotnemu razočaranju odide iz razmerja ter poskuša najti srečo drugje.

Dvojčka

Dvojčice obožujejo začetke zvez. Rade občutijo nervozo in sladko pričakovanje, ki spremlja svežo zaljubljenost. Rade govorijo o svojih čustvih, ki pa jih vsaj na začetku zveze malce prikrajajo in razmišljanje prilagajajo partnerju, da bi ga še bolj osvojile. Prav to je zanje največkrat usodna napaka. Čeprav spočetka s prilagajanjem nimajo težav, se kmalu naveličajo igrati. In ko pokažejo pravi obraz, so na moč razočarane, če jih partner ne sprejme takih, kot so. S srčno bolečino tedaj odidejo iz zveze. Če prej ne odide on.

Tehtnica

Tehtnica je svojemu partnerju zelo predana in se za vsako ceno izogiba sporom. Ona ljubi tako močno, da bi za dragega naredila vse. Tako namreč izraža svoje občudovanje ter ljubezen. Je nesebična in se, če spozna, da partner ne vlaga enake količine truda, počuti razvrednoteno. Tehtnica v vsakem vidi najboljše ter pogosto spregleda lastnosti moškega, ki bi ji lahko strl srce. Prav zato je v razmerjih velikokrat razočarana.

Strelec

Ko se zaljubi strelka, stori to do ušes ter z vsem srcem. Sprva jo v razmerju vodijo močna čustva in strastni občutki. Zaveda se, da bo za to lahko trpela in da razmerje morda ne bo dolgo trajalo, vendar je to ne odvrne do tega, da se vanj ne bi brezglavo podala. Ob parterju se hitro odpre, postane ranljiva in živi po načelu: bolje ljubiti in izgubiti kot nikoli niti ljubiti. A to ne pomeni, da je konec zveze ne prizadene.

Ribe

Ribe so iskrene in čustvene. Kadar ljubijo, se ne igrajo igric, ne predvidevajo, ne preračunavajo in ne manipulirajo. Partnerju popolnoma zaupajo in se mu povsem predajo, zato so na koncu velikokrat prizadete. Tega se sicer zavedajo, a menijo, da je za občutke, ki jih doživljajo ob ljubezni, vredno tvegati.