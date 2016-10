Pet trikov feng šuja za debelejšo denarnico

Če gre verjeti stari filozofiji feng šuj, ki zaobjema vse vidike življenja, je mogoče z drobnimi spremembami doma izboljšati finančni položaj. Poglejte, kje začeti in kje končati.

Doma ne uporabljate simbolov vode

»Zlasti slike s potoki, rekami in rečicami, skratka motivi tekoče vode, ponazarjajo izmikanje denarja iz rok,« pravi svetovalka iz feng šuja Karen Rauch Carter, zato se jih znebite. Prav tako popravite vse cevi, ki puščajo, in pogosto menjajte vodo, ki stoji: torej tisto v vazah in akvarijih.

Preskrbite si več rastlin

»Življenjsko moč v prostorih je mogoče povečati z rastlinami in cvetjem. Te dom oživijo, ga navdajo z zdravjem, pozitivno energijo in vanj prinašajo navdih,« je prepričana še ena svetovalka, Laura Benko. Iz prostorov preženite nered, ki ovira pretok energije, in ne pozabite na redno zračenje.

Prave barve

Barva vpliva na vse plati življenja, tudi na možnost zaslužka. Rdeča je močna barva in z njo je mogoče priklicati denar. Dobrodošli sta še vijolična in zelena, ki prav tako zagotavljata več bogastva. A katera koli barva bo pozitivno vplivala le, če vam je všeč in se ob njej počutite prijetno.

Čista kuhinja

»Vaša kuhinja je neposredno povezana s sposobnostjo zaslužka,« pa opozarja Suzanne Metzger. Shramba in hladilnik naj bosta zato urejena, hrana v njih pa vedno sveža. Štedilnik naj bo očiščen in brezhibno delujoč, miza pa, kadar na njej ni hrane, povsem čista.

Rešite se starih stvari

Da bi izboljšali svoj finančni položaj, se znebite vsega, česar ne uporabljate. Zagotovo v predalih hranite stare daljinske upravljalnike, kable, revije in drugo navlako, ki vam krade prostor in vas ovira pri finančnem uspehu. V dom boste tako spustili novo energijo, ki vam bo zagotovila blaginjo.