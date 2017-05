Pazite se ljubosumja sledečih treh astroznakov

Mnoge partnerske zveze načne ali povsem uniči ljubosumje. To je v majhnih količinah res lahko začimba odnosa, težava pa nastane, kadar se razraste čez vse meje. V zvezi z nekaterimi znamenji je pretiranemu ljubosumju skoraj nemogoče ubežati.

Oven: prirejal bo neprijetne scene

Rojeni v tem znamenju le težko povsem zaupajo, zato velikokrat spremljajo vsako potezo partnerja in jo analizirajo. Ob prvem sumu se odzovejo impulzivno, nepremišljeno in burno. Kje in s kom so tedaj v družbi, jih prav nič ne zanima. Neprijetne scene pred množičnim občinstvom so v zvezi s tem znamenjem nekaj povsem običajnega. Glede na to, da so ovni izjemno eksplozivni, je tedaj mogoče pričakovati vse: od metanja krožnikov, kričanja, obsojanja in tudi groženj.

Lev: posesivnost je njegovo drugo ime

Tudi levi so nagnjeni k ljubosumju. Z njim na svoj način izražajo ljubezen. Vir njihovega ljubosumja so največkrat prevelika pričakovanja ali strah, da jih partner ne ljubi dovolj. Res je, da se ob prevari počutijo izdane, a bolj kot izdaja jih boli njihov ranjeni ego. Ponižani lev pa ne samo rjove, temveč tudi grize.

Škorpijon: vse mu piše na obrazu

Veljajo za najljubosumnejše ali bolje rečeno posesivno znamenje zodiaka. In tedaj, ko upravičeno ali neupravičeno ljubosumje izkazujejo, niso prav nič taktični, ne izbirajo besed in ne načina, s katerim kaznujejo po svojem mnenju nezvestega partnerja. Ta lahko misli škorpijona prebere, preden sploh izbruhne spor. Vse je namreč zapisano na njihovem obrazu, četudi bi kdaj svoje sume in občutke raje skril.