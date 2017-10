»Pazite, komu dajete svoje telo«

Zbriše negativno, kar nas ovira, in naloži nov, za nas ustreznejši program. Sliši se neverjetno, a ljudem se življenje dokazano popolnoma spremeni, psiha pomiri, izboljšajo se odnosi. Tokrat je spregovorila o energiji in dinamiki v partnerskih odnosih, o čemer piše tudi v svoji knjigi Zavedanje je moč. Predvsem pa imata z možem Igorjem čudovit dolgotrajen odnos in vzgajata dve navihani hčerki.

Takoj izpostavi, da je v zvezi ali zakonu najpomembnejše, da ni obtoževanja in da sta oba naravnana na 'midva', ne vsak samo nase. »Partnerja si morata stati ob strani, se spodbujati z lepimi besedami, biti razumevajoča in sočutna. Včasih traja leta, da to dosežeta. Človeka moramo namreč začutiti z dušo, ne z razumom...« Že številnim parom s težavami je pomagala razumeti problem in najti rešitev. Kajti, kot poudarja, vsaka situacija ima izhod, treba je samo poiskati idealno rešitev. »Je pa dobro, da vsako stvar prespite. Tudi ko se skregate s partnerjem, ne odidite od doma, ampak ostanite. Če odidete, se namreč ruši energija, ki ste jo tako težko nabrali. Ne rušite družine in najdražjih. In zavedajte se, da idealnih odnosov ni, obstaja pa ženska modrost, da ne opazi moških neumnosti, in moška moč oproščati ženske muhe. Idealni odnosi pa so samo v TV-limonadah.«

Odnosi lahko dobro delujejo, če ljudje vedo, kako stvari potekajo, nadaljuje. »Včasih moški, ki ima žensko energijo, daje vtis, da je lenuh, v resnici pa v njem ni fizične energije, saj ima vso v možganih. Ženska z moško energijo pa je po navadi vodja, želi nositi hlače v hiši. Na svetovanjih ženskam pojasnim, kako se pravilno prilagoditi odnosu in razumeti, kako deluje partner. Nič ni namreč narobe, tudi če npr. moški pospravlja, ženska pa služi denar.«

