Ostanite v ravnovesju med prazniki

Namesto da bi uživali v prazničnem vzdušju, smo nenehno v stresu. Vendar nikakor ni nujno, da je tako, saj sami nadzorujemo svoj notranji svet in posledično dogodke v zunanjem. Prevzemite nadzor nad svojimi prazniki! V prednovoletnih dneh lahko uživate na polno, če boste le znali uravnotežiti vse obveznosti in čas, ki si ga morate vzeti zase. Naj bodo manj stresa, dobro počutje in zadovoljstvo vaše darilo sebi.



Naredite urnik



Brezglavo divjanje s sestanka na sestanek, s prednovoletnega kosila na službeno zabavo, vmes pa še nakupovanje daril in vsakodnevni opravki. Se sliši znano? Pomagate si lahko z načrtovanjem. Napišite seznam opravkov, ocenite, koliko približno vam bo vsak izmed njih vzel, vmes pa si pustite dovolj časa, da zadihate in se umirite. Verjemite, nihče in nič vam ne bo ušlo, vse, kar se lahko zgodi, je, da se odvadite hitenja in se spravite v ravnovesje.



Meditacija, sprehod in objemanje



Globok vdih, dolg izdih in petnajst minut samo zase. Kadar koli začutite, da se med hitenjem dobesedno izgubljate, se vrtite v krogu in ne pridete nikamor, se ustavite. Čas izkoristite na primer za kratko meditacijo, hiter sprehod na bližnji hribček, si zavrtite nekaj najljubših skladb, se stisnite v partnerjev objem … Vse to vas bo umirilo, napolnilo z energijo, da boste lahko znova vzpostavili stik s seboj.



Skrbite za svoje telo



Dobra telesna pripravljenost tudi pozimi je zagotovo eden izmed pogojev, da lahko zdržite to prednovoletno norišnico. Zato ne pozabite na vsakodnevno telesno vadbo, tudi če si privoščite samo malo daljši sprehod, je bolje kot nič. Pijte manj kave, naj vas ne zanese preveč pri sladkarijah in seveda alkoholu, ki ga je v tem času lahko hitro čez mero. Vse to si privoščite res samo na kakšni zabavi, preostali čas se poskušajte prehranjevati bolj zdravo in dovolj spati.



Veselite se drobnih trenutkov



Prijazen nasmeh prodajalke, neznanec, ki vam v trgovini pridrži vrata, nasmejani otroci, ki gredo mimo vas, kuža, ki vas povoha in pomaha z repom … Vse to so trenutki, ob katerih za hip pomislite, kako lepo vam je in da ste lahko hvaležni za prav vsakega izmed njih. Nič ne bo narobe, če se za trenutek odklopite in zasanjate. Spravilo vas bo v dobro voljo, manj boste pod stresom in oddajali boste dobro energijo. Slednje je nalezljivo in bo pomirjujoče vplivalo tudi na ljudi okoli vas.



Smejte se



Ne pravijo zastonj, da je smeh pol zdravja. Tudi v trenutkih, ko ste najbolj izčrpani, ko vam gre vse narobe in vam gredo vsi na živce, tega ne smete jemati preveč resno. Poglejte na težave z razdalje in poskusite vse obrniti na šalo. Zagotovo se vsak dan najde kak dogodek, iz katerega se lahko ponorčujete in se s tem spravite v dobro voljo. Kadar se vam zgodi kaj nenavadnega ali čudaškega, pa pokličite najbolj duhovito prijateljico in skupaj se nasmejta do solz.



Nihče ni popoln



Praznični čas se iz veselih in sproščenih trenutkov lahko hitro spremeni v moro, za to pa največkrat poskrbimo sami. Vse mora biti popolno: hrana, ki jo postrežemo gostom, darila, okrasitev stanovanja, tudi v službi bi radi postorili vse še pred koncem leta … To je zagotovo eden najboljših trenutkov v letu, ko trenirate besedico ne. Postavite meje sebi in drugim, ne trudite se preveč, predvsem pa se zavedajte, da ima tudi nepopolnost včasih svoj čar.



Stran z navlako



Napol porabljen zavijalni papir, poslovna darila, ki ste jih prinesli domov, a v resnici sploh ne veste, kaj bi počeli z njimi, in podobna navlaka so tako značilni za december. Vrhunec pa je seveda zadnje dni pred silvestrovim, ko nimamo časa niti sproti pospravljati. Osredotočite se na to, da vsak dan nekaj stvari, ki so vam v napoto, preprosto vržete stran. Vaš dom bo zadihal, energija bo zaokrožila, vi pa boste kar naenkrat začutili olajšanje.



»Sem tukaj in zdaj!«



Zavijanje daril ali sekljanje zelenjave za francosko solato je lahko tudi duhovna izkušnja. Prav zares! Tako kot se pripravljate na meditacijo, se lahko pripravite tudi na katero od prazničnih domačih opravil. Prižgite sveče, dobro glasbo, sprostite se, zavedajte se sebe in svojega početja, osredotočite se na trenutek. Tudi še tako dolgočasno opravilo bo dobilo smisel, vi pa boste krepili svoj duševni mir, zbranost in se sproti umirjali.



Izkoristite ponujeno pomoč



Stresni prednovoletni dnevi nikakor niso čas, ko bi trmasto vztrajali pri svojem ponosu, se delali, da vse zmorete sami in vso jezo ob tem, ker ste za vse sami, zadrževali v sebi. Ob kozarčku dobrega penečega se vina ali toplem kakavu se pogovorite z dobro prijateljico, spustite svojo jezo na plan. Predvsem pa sprejmite vsako pomoč, ki vam jo kdo ponudi, pa naj bo to skok v trgovino namesto vas ali dobronameren nasvet, ki bi vas sicer še bolj ujezil. Preden ga zavrnete, preštejte do pet in razmislite, ali nimajo morda tudi drugi kdaj prav …