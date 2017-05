Osem najboljših lastnosti rojenih v maju

Le kdo ne mara meseca maja? Vreme je čudovito, narava buhti v cvetju in zelenju, v zraku je pozitivna energija. Kakšni pa so v tem mesecu rojeni ljudje? Poglejmo njihove najizrazitejše in najlepše lastnosti.

Romantika

V tem mesecu rojeni posamezniki so po naravi romantiki. Tu jim nihče ni kos. Kadar ljubijo, ljubijo globoko in iskreno, to pa znajo tudi pokazati.

Prijateljstvo

Ljubezen ni edina vrlina majskih ljudi. Tudi ko gre za prijateljstvo, jim drugi ne sežejo do kolen. Prijateljem nikoli ne obrnejo hrbta, in ko se z nekom spoprijateljijo, vezi ohranijo vse življenje.

Vestnost in predanost

Nanje se je vedno mogoče zanesti in računati na njihovo pomoč. Prav tako vestno opravljajo vse zadane naloge in nikoli ne odnehajo na sredini poti.

Umirjenost

Rojeni v maju so umirjeni, nekonfliktni in uživajo v mirnem okolju. Ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdejo, znajo ohraniti mirno kri in trezno glavo.

Potrpežljivost

To je ena njihovih najizrazitejših vrlin. Nikoli niso nepotrpežljivi in nestrpni, to pa zlahka prenesejo tudi na druge.

Ustvarjalnost

Imajo gen za ustvarjalnost, zato se pogosto ukvarjajo s katero od umetnosti.

Realnost

Dobro se zavedajo svojih sposobnosti in meja, nikoli sebi in drugim ne postavljajo nerealnih zahtev. Njihova praktična narava jim preprečuje, da bi delovali nezrelo in nepremišljeno, kar jim pomaga pri uresničevanju zadanih ciljev.

Pronicljivost

V maju rojene osebe imajo sposobnost, da občutijo nevidno, da predvidijo dogodke v prihodnosti. Zato so odlični strategi in vedno sprejemajo prave odločitve. Dobro se znajdejo v vlogi svetovalcev, saj jim drugi upravičeno zaupajo in verjamejo.