Osebnostni tipi in energijski centri

Večina ljudi je kombinacija opisanih osebnostnih tipov, povezanih s sedmimi telesnimi energijskimi centri, ki so pri njih najbolj aktivni. Če poznamo vrsto neravnovesja, ki mu je podvržen določen tip, pa si lahko laže pomagamo pri zdravljenju in uvajanju sprememb življenjskega sloga.



Prva čakra – fizično in spolno zelo aktivni ljudje



Prva ali korenska čakra je povezana z egom in konkretnimi cilji, zato so ljudje, ki delujejo predvsem s to čakro, pogosto uspešni. Redno telovadijo, pogosto so premožni, usmerjeni na finančno področje ter spolno zelo aktivni, značajsko pa vzvišeni in sebični. Težava je v njihovi neredni prehrani in alkoholu, pogosto podlegajo sindromu izgorelosti, se srečujejo s spolnimi težavami in nevarnostjo infarkta. Rešitev je, da se preusmerijo k višjim, duhovnim ciljem in niso več ujeti samo v materialni svet.



Druga čakra – pionirji in vampirji



Drugo energijsko središče leži tik pod popkom, povezano je z odnosi, a ljudje, ki delujejo predvsem s to vrsto energije, so še vedno precej osredotočeni nase. Ena od njihovih značilnosti je tudi energijski vampirizem, tudi če ga stežka prepoznamo. Pogosto delajo kot zdravniki, pravniki, učitelji, politiki. Težava je v tem, da ne prevzemajo nobene krivde za svoja dejanja in so globoko v sebi pogosto jezni, kar prenašajo na druge. Zlahka lažejo sebi in drugim, notranje so zelo nesamozavestni. V glavnem gre za elitiste z avtoritarno držo in željo po moči in nadzoru, zato tudi kradejo energijo drugim kot vampirji, saj se tako počutijo močne. Pogosto zadržujejo v telesu preveč strupov, s čimer so povezane bolezni. Toda težko jim je svetovati in pomagati, saj vedno vse najbolje vedo sami.



Tretja čakra – intelektualci



Povezana je z idejami, prepričanji ter je močno aktivna pri intelektualcih. Težava te skupine ljudi je, da delujejo samo z glavo in ne morejo pogledati na svet drugače kot razumsko. Posledično to zaustavi njihov duhovni razvoj in bolezni, povezane s tem tipom, so posledica stresa, srčna obolenja in rak. Med njimi je veliko inženirjev, odvetnikov, računovodij in pisarniških delavcev, lahko jih označimo kot pripadnike srednjega sloja. Če se ne opirajo preveč na svoja zakoreninjena prepričanja, so lahko čustveno razmeroma uravnoteženi. Živijo skromno, brez pretiranih razvad, a so vseeno pogosto utrujeni. Paziti morajo na pravilno in zdravo prehrano. Kot podskupina sem spadajo tudi deloholiki in tisti, ki se preveč ženejo, zato so podvrženi stresu, jezi in vnetjem – posledično lahko uživajo preveč alkohola, ki zmanjšuje zaloge cinka in magnezija v telesu. Morali bi se predvsem umiriti in ustaviti, se spočiti, uravnotežiti prehrano in delovanje žlez v telesu. Druga podskupina so ženske, ki ne jedo veliko mesa ali so vegetarijanke, privlačne, odvisne od telesne vadbe, ki se trudijo za mladosten videz, čeprav so v resnici ves čas izčrpane. Pogosto je njihovo telo polno strupov, jezne so, spopadajo se z vnetji. Potrebujejo veliko ljubezni, nehati se morajo obremenjevati s svojim videzom in se sprostiti. Pomaga jim lahko tudi meditacija.



Tretja in četrta čakra – prestrašeni ljudje, poslovne ženske



Četrta čakra je povezana z družbenimi, lahko tudi družinskimi odnosi. Kombinacijo tretje in četrte skupine predstavljajo ljudje, ki so zlagani in se pretvarjajo, da bi se vključili v družbo tako, kot je najbolje zanje, čeprav v resnici s tem zapravljajo svoj in čas drugih. Ne gre za prevarante, ampak za tiste, ki so ujeti v službo, odnose s prijatelji in družino, četudi bi morali že zdavnaj potegniti črto in narediti spremembo. Ker se trudijo vključiti, gredo prek sebe in se pretvarjajo, včasih celo ne da bi se tega zavedali. Pogosto se na vse pretege upirajo spremembam. Zbolijo, ker živijo življenje, ki ni zares njihovo. Imajo težave s krvnim sladkorjem, saj obožujejo sladko hrano, zamotijo se s tisoč in eno stvarjo, da se ne bi soočili s svojimi pravimi potrebami. Običajno so odprti za duhovnost, toda bojijo se pokukati iz svoje školjke in početi, kar si res želijo, na primer biti glasbeniki ali slikarji, torej iti po manj uhojeni poti. Potrebujejo predvsem spodbudo in podporo, ki jih prepriča, da zmorejo slediti svojim pravim željam.



Druga podskupina so poslovne ženske, bistre in sposobne, za katere se zdi, da imajo vse – so privlačne, pametne, imajo dovolj denarja, dobro službo in partnerja. Pogosto veliko in hitro govorijo. Vendar pa se preveč ženejo, zato so nenehno v stresu. Njihove zdravstvene šibkosti so nagnjenost k debelosti, pretirani telesni vadbi za vzdrževanje teže, pretirano delo pa jih vodi v depresijo in tesnobnost. Pogosto so neodvisne, a ne popolnoma. Čeprav se poročijo z uspešnimi moškimi, ki jih podpirajo, je njihov globoko skrit vzorec jeza na moške, zaradi katere se pretirano trudijo na poslovnem področju. Občutljive so za težave s srcem in vnetja, okužbe, lahko imajo težave s sinusi in glivicami, staknejo lahko lupus, ki je posledica globokega nezadovoljstva, alergije, težave s kandido, očmi, nihanje razpoloženja, glavobole, nespečnost, prebavne težave. Rešitev je, da se ustavijo, pomirijo, razrešijo jezo na očeta in moške na splošno, kar je včasih težko, saj so si zgradile kar nekaj obrambnih vzorcev in se zdijo samozadostne v pogosto zahodnem načinu življenja. Hkrati pa tudi trmasto ne želijo ničesar spremeniti.



Peta čakra – močni moški



Peta čakra je povezana s človekovo ustvarjalnostjo in v ta osebnostni tip spadajo ljudje z umetniškimi poklici in nagnjenji. Večina je moških, ki so razumski, vredni zaupanja, veliko jih je dandanes že v pokoju. Zelo aktivni in delovni so, imajo natančno določen urnik in so odlični delavci. To so lahko pisarniški uslužbenci ali ljudje, ki so odrasli na kmetiji in jim fizično delo ni tuje. Gre za najbolj jang, moški tip energije med vsemi. Na splošno so razmeroma zdravi, nagnjeni pa so k raku, diabetesu in drugim s starostjo in prehrano povezanim boleznim. Običajno namreč obožujejo zrezke, krompir, sladoled in piškote, precej manj pa solate. Lahko kadijo. Posledično se lahko zredijo, zbolijo za sladkorno boleznijo … Ker delujejo predvsem fizično, so njihovi cilji konkretni, njihovo življenjsko vodilo pa praktičnost, niso filozofi ter ne berejo veliko, raje se zanesejo na zdravo kmečko pamet, ki jim pomaga krmariti skozi življenje. Spodbujati jih je treba k razvijanju duhovnosti in spreminjanju prehranjevalnih navad, predvsem omejevanju sladkorja.



Podskupina so izgoreli ljudje, ki so videti starejši, kot so v resnici, za kar sta kriva njihov način življenja in prehrana. Lahko gre za mame samohranilke ali ljudi določenih poklicev, ki pomagajo drugim, kot so medicinske sestre ali čistilke. Običajno bi jih zanimala duhovnost, toda nimajo časa zanjo, ker so nenehno utrujeni. Večinoma nimajo časa za nič in samo čakajo na upokojitev ali bolniško. Lahko se spopadajo z debelostjo zaradi neprimerne prehrane in premalo spanja. Pogosto fizično niso v najboljši pripravljenosti. Opravljajo svojo službo, vendar niso odlični delavci, saj jih ne motivirajo denar, moč, položaj ali kaj drugega. Pomembno jim je samo, da preživijo. Pogosto so depresivni. Pomagajo si lahko z obiskovanjem savne, saj se v njej sprostijo.



Šesta čakra – duhovni ljudje, hipiji, občutljive duše



Šesta telesna čakra je povezana z razvojem modrosti in razumevanja. Sem lahko spadajo ljudje z dobrimi nameni, ki so zavedeni, na primer v eksperimentiranje z drogami. Predstavljate si jih lahko kot popotnike po Peruju, ki iščejo šamane in pijejo psihoaktivne napitke za prebujenje višje zavesti. Zanimajo se za duhovnost in hrepenijo po zunajčutnih izkušnjah. Lahko gre za karmični vzorec in so bili v preteklem življenju povezani z magijo. Rešitev je, da se prizemljijo in razstrupijo.



Podskupina so občutljive duše in ljudje z močno razvito intuicijo. Lahko so preveč zaskrbljeni, pretirano redoljubni, vse jih hitro razburi in vrže iz tira, predvsem če ne gre po načrtih. Utrujeni so in imajo premalo energije. Čeprav se na prvi pogled ne zdi tako, so duhovno usmerjeni. Ne marajo zabav, lahko so deloholiki. Premagati morajo utrujenost in depresijo ter poskrbeti za zdravo prehrano.



Sedma čakra – mladi in lepi



Sedma čakra nas povezuje z vesoljem in duhovnim svetom. V to skupino spadajo mlade ženske in moški, ki niso tako močno usmerjeni v kariero kot posloveži, imajo prijeten značaj, lahko so samski in zasanjani. Spolno so zelo sproščeni, toda ne zaradi poželenja, ampak želje, da bi bili ljubljeni. Spopadajo se z aknami, mišičnimi krči, napetostjo, tesnobnostjo, depresijo. Lahko dobijo raka že v mlajših letih. Romantični so in imajo pogosto strto srce. Najbolj od vsega potrebujejo ljubezen in prizemljenost.