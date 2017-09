Oplemenitite svoje finance

Po zakonu privlačnosti mora denar krožiti, saj z zategovanjem pasu in paniko spodbudite energijo pomanjkanja. Zato se vedno vedite, kot da imate denarja na pretek in vas to sploh ne skrbi. Še več, razdajajte manjše vsote, da boste vesolju sporočili, da ste naravnani na energijo obilja. Ni treba, da so to veliki zneski, nakažite npr. evro dobrodelni organizaciji.



Za vražo z metanjem kovanca čez ramo v vodnjak, da se še vrnemo v tisti kraj, stojijo tudi zakoni feng šuj za pridobivanje bogastva. Voda, posebno vodnjak, namreč predstavlja dotok obilja, zato izvajajte ta ritual, toda kovanec vedno mečite proti vzhodu.



Obesite mobil proti vzhodu in položite denarnico podenj. Pustite jo čez noč ob polni luni.



Zapirajte vrata, okna, pokrov straniščne školjke, vse odprtine, skozi katere lahko po načelih feng šuja denar pobegne od doma. Toda hkrati redno čistite, da se znebite postane, stoječe energije.

Denar ima rad red. Nikoli ne ravnajte z njim malomarno in ne mešajte različnih valut. Če greste v tujino, jih shranite v različnih razdelkih denarnice ali imejte dve.



Denarnica, polna starih računov, bo zadržala energijo preteklosti, poleg tega vsak račun pomeni odhodek, torej je to sporočilo, ki ga hranite v denarnici. Zato odstranite vso nepotrebno kramo!



Ne bodite skopušni. Od vsakega zneska, ki ste ga dobili naključno, srečno, nepričakovano, morate dati nekaj nazaj vesolju. Ni dovolj hvaležnost, desetino vedno namenite nekomu, ki potrebuje pomoč. S tem boste podprli kroženje denarnih tokov.