Odpustite staršem!

Vsaka, pa naj bo še tako majhna čustvena rana nam črpa določeno količino energije, zato je z vztrajanjem pri jezi, maščevalnosti ali sovražnosti izgubljamo ogromno, in to za vedno. V skrajnem primeru si lahko s tem celo skrajšamo življenje, če si pridelamo kakšno obolenje.



Krog trpljenja



Če ne zacelimo svojih ran iz otroštva, se zataknemo in krog trpljenja se nam nenehno ponavlja, saj po zakonu privlačnosti pritegnemo enake situacije v odraslem življenju. Če npr. zamerite mami, ker je ni bilo na praznovanje vašega rojstnega dneva, se počutite enako zapuščeno vsakokrat, ko vas partner pozabi poklicati, saj prvotna čustvena rana sproži nezavedni odziv, nad katerim nimate nadzora, vendar pa moti vaše odnose in delovanje v svetu.



Naš višji jaz seveda želi, da zacelimo svoje rane, zato nenehno dobivamo pred nos sprožitvene situacije. Če ne rešimo zadeve, nam lahko ta samosabotaža celo prepreči, da bi spoznali pravega partnerja. Če krivite starše, ohranjate rano živo, svoji podzavesti pa sporočate, da imajo starši še vedno moč nad vami in programi v vaši glavi. Ko nekoga za nekaj krivimo, se namreč ujamemo v njegov energijski vzorec in zgodba se ponavlja.

Odpuščanje

Zavedajte se, da so krivda, jeza in podobna čustva vaša obrambna linija, ki vas želi obvarovati pred nadaljnjo bolečino. Ker odpuščanje zahteva, da odločite svoje orožje, vam predstavlja čustveno tveganje, saj nikoli ne veste, kdaj vas bo človek spet prizadel. Težavo lahko rešite tako, da vzamete moč nazaj v svoje roke ter prevzamete polno odgovornost za svoja čustva. Postati morate čustveno imuni na vedenje drugih. Če jim odpustite in jih prenehate kriviti za svojo čustveno rano, ne bodo imeli več moči, da sprožijo v vas občutke nevrednosti. Odgovornost do sebe pomeni, da morate sami poskrbeti za svoj občutek vrednosti, ne pa se zanašati na potrditve drugih.



Ko prevzamete odgovornost za svoje življenje in odločitve, ne iščete več čustvene podpore pri starših, niti ne pričakujete, da bodo podpirali vaše sanje. Osvobodite jih svojih pričakovanj.



Postavljanje meja



Na koncu bodo meje celo okrepile odnos. Verjetno boste morali vzpostaviti meje spoštovanja in spremeniti komunikacijo s starši. Pravzaprav jih boste naučili, kako naj se vedejo do vas, in spreminjali odnos z nenehno pozornostjo in doslednostjo. Če gredo predaleč, jih opozorite na to.



Čeprav bo preobrazba daljši proces, boste na koncu pridobili samostojnost, modrost, razvili sočutje in sami nadzorovali svoje čustvene odzive.