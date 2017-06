Odprite roke novemu življenju

Spremembe bodo lahko povezane tudi z domom in družino, kar pomeni, da se preselite ali obnovite prostore ali se odločite za novo pohištvo. Morda se bo eden od družinskih članov odselil, priselil ali drugače odšel... Tudi spremembe v poslovnem življenju ne bodo neobičajen pojav. Nekaj vas bo gnalo, da spremenite dejavnost, preselite poslovni prostor, ga začnete preurejati, kaj dozidate ali popolnoma opustite vse, kar ste do zdaj počeli. Kje natanko bo premik potreben, se je nakazalo že v marcu, zdaj boste lahko čutili, kot da življenje zahteva vse te spremembe.



Vse za razcvet in razvoj



Vse spremembe, ki se vam bodo zgodile v tem obdobju, so nujne, saj vas vodijo v razvoj in razcvet tako na osebnem kot poslovnem področju. Tudi v odnosih bo pestro. Na vidiku so selitve, lahko celo ločitve in prekinitve, če nekaj ni več ustrezno za vas. Ljudje, ki so rojeni v znamenju raka, med 22. junijem in 22. julijem, vas bodo kot naravna ogledala usmerjali k iskanju tega, kar bo spodbujalo vašo osebno in poslovno rast. Marsikdaj to pomeni, da je treba odpustiti staro, da se lahko premaknete v novo.



Kočija je simbol, kako združiti mir in dejavnost. Opominja vas, da če je preveč miru, lahko postane dolgočasno, enolično in tesnobno. Ne bo vam več dovolj, da samo čakate. Nekaj vas bo gnalo naprej – da izstopite iz cone udobja.



Notranji monolog in upor vaše glave



Marsikatera sprememba bo povezana z ogromnim naporom, težkimi trenutki in spremembami, ki vam sprva ne bodo po volji.



Vse, kar bi se vam nakazalo kot sprememba, boste občutili v številu 7, kar pomeni: 7 dni, čez 7 mesecev, 7. mesec – julij ali v 7 tednih. Pomembno je, da vala spremembe ne ustavljate niti skozi svoja miselna prepričanja niti z odzivi ali neaktivnostjo. Kar se je izkazalo, da mora oditi ali priti v vaše življenje, sprejmite, saj je dobro za vas. Pozorni bodite na 'jalove misli', to so tiste, ko si hkrati želite, a verjamete, da tega ne morete dobiti. Čeprav dobro veste, kaj hočete, ste polni izgovorov, da nimate časa, denarja ali možnosti, da kaj spremenite … Bodite pozorni na ta vzorec, ki se bo aktiviral kot notranji monolog in upor vaše glave, ko se bo nakazala možnost akcije.



Drznost je pot



Pozorni bodite tudi na vse vrste 'razvrata'. Preverite, kje vse vas zanese in kje je točka, na kateri greste sami radi čez meje. Če se prehitro in pretirano vdajate navadam ali načinom vedenja, ki pijejo energijo, potem je zdaj čas, da se vzamete v roke. Sploh pretirano garanje, uživanje hrane, opojnih snovi, pitje alkohola in pretirano kajenje , tudi skakanje iz odnosa v odnos – zdaj lahko to razrešite.



Soočali bi se lahko tudi s 'porazom' – vaš izziv je lahko, kako se rešiti strahu pred propadom. Ta se nanaša na denar, zdravje, medsebojne odnose ali druge zunanje situacije. Vse te izzive pa boste lahko presegli le z drznostjo. Drznost je pot, s katero si lahko pomagate do rasti in sprememb, sploh če si drznete podpreti tisto, kar cenite in v kar verjamete.



Ne bojte se sprememb



In še namig: ne bojte se sprememb! Tisto, česar ne morete spremeniti, sprejmite! Nehajte se boriti proti sebi. Spremenite pogled na določeno situacijo, odnos, ki vas vznemirja, ali se preprosto nehajte ukvarjati z vsem, kar vam jemlje energijo. Ne pozabite, da imate prav tam, kjer je vaša pozornost, v življenju rezultat. Tudi v naravi najdemo cikluse, vključno s tistimi, ki obstajajo v naših življenjih. Vse stvari se spreminjajo, in ko sprejmemo te spremembe in tečemo z njimi, nam obogatijo življenje in izkušnje.



Sprememba je lahko strašna, a le tedaj, ko jo sprejmete, je mogoče novo življenje. Ko se upirate naravnim ciklusom spremembe, postanete tiranski, visite lahko na starih navadah in v vas se naseli mrtvilo z grenkobo, frustracijo, strahom in zaskrbljenostjo. Ko pa tečete s spremembami sebe in svojega prostora v svetu, ostanete povezani z življenjem, naravo in seboj.



Poglejte nazaj na cikluse svojega življenja. Ste obtičali? Se oklepate stvari, ki bi jih moral izpustiti? Se bojite premakniti v naslednjo fazo življenja? Morda je čas, da se ustavite, občutite strah in se vseeno pomaknete naprej.



Na vas je, da sprejmete naravne cikluse življenja in se zaveste, da čeprav boste morali izpustiti svojo identiteto in navade, kar je lahko strašljivo, boste našli veliko veselja, moči in modrosti, ko sprejmete novi ciklus, v katerega se premikate. Ko sprejmete svoje cikluse z veseljem, boste dobili nov občutek za življenje. Zdaj se je treba žalostiti nad starimi načini in jih pustiti za sabo. Odprite roke novemu življenju in možnostim, ki vas čakajo, ter se premaknite naprej z močjo, veseljem in modrostjo.

