Odpravite blokade!

Sedite na mirnem kraju, udobno se namestite in sprostite. Ne mislite na zdravstveno težavo, ki vas trenutno pesti, samo globoko dihajte. Nato si v mislih predstavljajte daljno zvezdo, čisto na koncu našega osončja in osončja za tem osončjem, najdlje v galaksiji, kot si jo lahko predstavljate. Iz središča svojega telesa, iz sončnega pleteža oziroma tretje čakre pošljite žarek, nitko, energijsko povezavo vse do te zvezde.



Začutite, kako nitka svetlobe potuje skozi vesolje, tako daleč, da doseže zvezdo. Nato se poveže z njo. Občutite pulziranje, ko se priklopi na njeno energijo, na vso moč in čistost, na večno obnovljivo svetlobo in zdravilno vibracijo zvezde in vsega vesolja. Ob tem stiku začutite, da ste eno z zvezdo, vesoljem, stvarnikom, vsemi na svetu in v vesolju. Začutite mir, hkrati pa naj vas začenja preplavljati bela mlečna svetloba zvezde. Čutite, kako se pomika v trebušni predel in s svojo čistostjo odstrani vse blokade, nečistoče in zdravstvene težave na tem področju. Čutite jo v srcu, ki ga odpre in iz njega odstrani vse zamere, bolečine in zastale energije. Čutite, kako se širi v medenični predel in ga napolni z zdravjem in vitalnostjo, kako se pomika v vrat, stegna, noge, kolena, vse do prstnih konic. Ko naleti na energijski zastoj v vašem telesu, ga preprosto raztopi in napolni s svetlobo, da energija spet steče.



Potuje po vaših rokah, do obraza, glave, temena, vse do zadnjega lasu na glavi. Čutite se povezani s svetlobo vesolja. V tem trenutku ste popolnoma zdravi in pretok energije po meridianih je vzpostavljen. Ko ste pripravljeni, počasi prekinite povezavo z zvezdo. Preprosto si predstavljajte, da nit med vami in zvezdo počasi razpade v sončni prah v vesolju.