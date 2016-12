Očistite svojo auro

Ste nenehno bolni in se ne počutite najbolje? Morda je čas, da očistite svojo avro. Se sprašujete, zakaj bi morali to storiti? Čiščenje avre odstrani nakopičeno in slabo energijo ter očisti, okrepi in močno olajša proces zdravljenja.



Naše čakre in avra pobirajo energijo iz okolja, tudi od ljudi, pa naj bo ta pozitivna ali negativna. Te energije se nato prerazporedijo po telesu, ki jih pošlje navzven skozi čakre in avro. Zato se seveda lahko počutimo slabo in tudi zbolimo. S procesom čiščenja pa si lahko povrnemo dobro počutje in zdravje.



Kako se pripraviti na čiščenje



Pri čiščenju avre vam seveda ne bodo dejansko očistili fizičnega telesa, boste pa vseeno po tem postopku ozdravili in uravnotežili tiste dele telesa, ki vplivajo na fizično zdravje. Sicer pa se morate med čiščenjem vašega energijskega polja osredotočiti na čiščenje negativnih energij in bolezni, ki so se morda navezale na vašo avro. Pred začetkom postopka se boste v mislih obdali z belo svetlobo, da se zaščitite, nato pa boste molili in se zahvalili za to priložnost ter zaprosili za povrnitev zdravja. Oseba, ki bo čistila vašo avro, vas bo nato prosila, da se usedete na stol, stojite ali ležite, da bo lahko nemoteno izvedla čiščenje. Vsekakor pa se poskusite čim bolj sprostiti in brez ovir sprejeti vse, kar se vam bo dogajalo, saj bo tako postopek potekal gladko in bo tudi učinkovit, obenem pa ne imejte prevelikih pričakovanj o tem, da boste že takoj kot novi. Zdravljenje lahko traja tudi dlje, odvisno od tega, kako dojemljivi ste.



Potek očiščevanja



Pri čiščenju avre se uporabljajo roke, in sicer tako, da je ena dlan obrnjena navzgor in sklenjena tako, kot da bi želeli v njej zadržati vodo – to pomaga pri prejemanju energije. Druga dlan je obrnjena navzdol in prsti so razširjeni, saj se tako odstranjuje nezdravo energijo, nato pa se na ta območja prerazporedi svežo, novo energijo. Torej mora zdravilec med čiščenjem vaše avre vedno držati eno dlan obrnjeno navzgor, drugo, s katero čisti slabo energijo, pa navzdol. Če se ne osredotoči dovolj dobro na prejemanje energije, se lahko zgodi, da ga proces čiščenja zelo utrudi. To se običajno zgodi tudi zato, ker nekateri za zdravljenje uporabljajo svojo namesto božanske energije.



Sicer pa bo zdravilec čiščenje energije začel pri glavi, končal pa pri prstih na nogah, in sicer tako, da bo roko nežno postavil nekaj centimetrov nad telo ter nato nežno drsel čez avro. Tako namreč odstranjuje staro in vnaša novo energijo. Če bo začutil, da so na vašem telesu določena območja s težjo energijo, se bo tam zadržal dlje, dokler se energija ne bo sprostila. Postopek se mora izvesti tako na sprednjem kot tudi na zadnjem delu telesa, da bi bil učinkovit.



Zdravilec si bo med čiščenjem vaše avre v mislih vizualiziral ogenj ali čeber z zelenimi in oranžnimi plameni, v katere bo odvrgel vso nezdravo in zastalo energijo iz avre in čaker, da jo bo ogenj uničil. To bo tudi preprečilo nabiranje nezaželene energije ob vas. Ko bo postopek zaključil, bo ta vizualiziran ogenj ugasnil, in sicer tako, da ga bo v mislih počasi zalival z zdravilno vodo, energije pa bo z ljubeznijo, svetlobo in zdravljenjem pošiljal nazaj materi zemlji.



Po koncu postopka vam bo še enkrat pregledal auro, da preveri, ali so bile vse nezaželene energije odstranjene. Za zaključek bo odstranjeno slabo energijo nadomestil z belo svetlobo, ki zdravi, ščiti in poživlja. To bo storil z levo ali desno dlanjo, s katero bo krožil prek telesa.



Na kaj paziti pri čiščenju avre



Vsaka stvar ima svoje meje, to velja tudi za čiščenje avre – pazljivost ne bo odveč. Pri malčkih, otrocih, šibkih in starejših se namreč avre ne sme pretirano čistiti. Še posebno pri malčkih in otrocih avra in čakre še niso tako močne, zato se vanje lahko vnese preveč energije in postanejo prenasičene. Pri šibkih in starejših pa so preprosto prekrhke in bi jih lahko z energijo zadušili. Ti ljudje namreč težje in počasneje prilagodijo kozmično energijo prano. Zato se pri njih čiščenje avre izvaja počasi, nežno in postopoma skozi daljše obdobje. Med postopkom morajo 15–20 minut počivati, da lahko prano prilagodijo svoji energiji, šele nato se postopek lahko nadaljuje.



Pomembne informacije o čiščenju avre



Da bo postopek čiščenja avre tekel tekoče in ustrezno, morate poiskati ustrezno usposobljenega zdravilca, ki ve, kaj dela. Postopek je dokaj varen, če ga zdravilec izvede ustrezno; energije okoli srca se ne sme odstranjevati iz sprednjega dela telesa, ampak iz zadnjega, torej ko ležite na trebuhu (srce je namreč občutljivo, zato lahko čiščenje pospeši srčni utrip, kar nekatere prestraši); z zadnje strani se mora izvajati tudi čiščenje oči, saj so te ravno tako občutljive kot srce in se zato tam lahko nabere odvečna energija. Čiščenje se izvaja z gibi navzdol po telesu in nikoli obratno, saj bi se lahko tako zastrupili z zastalo energijo, kar pa bi bilo vse prej kot dobro.