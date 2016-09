Očistite dom slabe energije

Čistimo lahko za nekom, ki je bil pri nas samo na obisku, a je v naše domovanje prinesel slabo in napeto energijo, ali na primer po prepiru s partnerjem ali otroki, tudi če se nam je tisti dan zgodilo kaj slabega. Priporočljivo pa je, da v vsakem primeru opravite energijsko čiščenje prostora vsaj enkrat na leto. Energija se namreč zažre v stene, pohištvo, zavese, blazine in včasih nas ob vstopu v prostor kar strese. Preden začnete, se znebite vse krame, tako čustvene kot tiste, ki vam leži po predalih in v drugih kotičkih domovanja. Poskrbite za dobro energijo doma.

Sveče



Simbolizirajo navdih in čistost, oddajajo energijo, opazovanje plamena pa deluje tudi protistresno. Izberite sveče iz naravnih materialov, kot je čebelji vosek. Za boljši spanec jo lahko prižgete 15 minut pred odhodom v posteljo. Pri postavitvi sveč upoštevajte območja doma, za katera je dober element ognja. Pri tem si pomagajte z mrežo bagua.

Zelišča



Zažiganje zelišč ima dolgo tradicijo v različnih obredih. Žajbelj, cedra in sivka čistijo energijo v prostoru, za najbolj učinkovito in največkrat uporabljano pa velja bela omela. Eno od zelišč zažgite, z dimom pa lahko očistite novo stanovanje ali pisarno, po bolezni, prepiru ali ko pridete domov utrujeni in siti energije drugih ljudi.

Pojoče sklede

So močnejše orodje za čiščenje energije kot zvončki. Ustvarjajo čudovite zvoke, ki nas pomirjajo, počutimo se bolj spočite in prerojene. Uporaba pojočih skled poskrbi, da dobra energija nadomesti slabo. Ta se v prostoru na primer nabere zaradi ljudi, starinskega pohištva, elektronskih naprav, zato lahko sklede uporabljamo pogosto.

Kadeče se palčke



Prižiganje dišečih palčk smo povezovali z duhovnimi seansami, meditacijo, uporabljajo jih na primer pri vadbi joge, vendar so vedno bolj priljubljene tudi v domovih. Na voljo je kar nekaj različnih vonjev. Izberite si najljubšega, ki vas spominja na lepe čase. Dišeče palčke so hiter in preprost način čiščenja slabe energije iz prostora.

Sveže cvetje



Je simbol življenja, barvitosti in veselja in v domovanje ali poslovni prostor prinaša košček narave, harmonijo in pozitivno energijo. Sveže cvetje si privoščite čim večkrat, ni pomembno, kako bogat je šopek. Včasih je samo preprost in lep cvet dovolj, da nas opomni, kako lepo je lahko življenje. Cvetje pa nas med čiščenjem tudi spodbuja s svojo energijo.