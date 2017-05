Obvladujte svojo čustveno paleto

Vedeti moramo, da ljudje lahko doživljamo celoten spekter različnih čustvenih stanj in smo vsi kdaj jezni, prestrašeni ali razočarani – ne glede na to, kako duhovno razviti smo. Ne poskušajte zatirati svojih čustev, saj so povesem upravičen odziv na stvari, ki se vam dogajajo. Ne trudite se jih pregnati, kar pa ne pomeni, da se jim vdajte in pustite, da vas vodijo.

Čustva so samo del vas in vašega doživljanja. Minljiva so in spremenljiva, zato se ne odločajte samo na podlagi njih. Sprejmite jih in opazujte, ne da bi se zapletali vanje. Vedno se povežite s svojim središčem in najdite notranje ravnovesje, preden se odzovete na zunanje dogodke. Tako boste prekinili negativni krog energije ter sprostili naravni pretok dogajanja.

Stvari bodo spet stekle, ne boste več v krču in začela bodo prihajati intuitivna sporočila.