O čem sanjate?

Sanjske zgodbe so nemalokrat povezane z dogajanjem v življenju. Vas zanima, kaj pomenijo?

Beg: Lovijo vas pošasti, neznanci ali kaj drugega. Sanje odražajo težavo, ki vas preganja v življenju in pred katero se ne morete skriti ali je pustiti za sabo. Odkrijte, kako se s stvarjo spopadate v sanjah, nato pa rešitev prenesite v resničnost.



Erotične sanje: Sanjski moški je skupek vseh ženskih želja za pravega partnerja. Odkrijte, kakšen je bil partner v sanjah, zakaj ste se ob njem dobro počutili, ali ima lastnosti, ki jih pogrešate pri svojem partnerju …



Ne najdete izhoda: Če se znajdete v predoru, kleti, ujeti ali zaprti, premislite, v kateri življenjski situaciji ste popolnoma nemočni. Poiščite rešitev.



Umiranje: Podzavest se zaveda, da se nekaj v vašem življenju končuje, a se ne želite soočiti s tem, zato sanje kažejo, da mora nekaj odmreti, preden lahko pride v vaše življenje nekaj novega.



Golota: Če se v sanjah znajdete goli v javnosti, kažete vse dele svoje osebnosti in ne morete ničesar skriti pred drugimi. Če vam je neprijetno ali vas je sram, se vprašajte, kako blizu spustite ljudi v življenju.



Izguba zob, las: Če vam izpadajo zobje in lasje, izgubljate energijo. Lahko se bojite, da boste izgubili denar, premoženje, ali vas je strah staranja in izgube lepote. Razmislite, česa se bojite in oklepate.

Barve

Rdeča: Razmislite, za katere telesne in materialne potrebe morate poskrbeti. Bodite drzni, to ni čas za čakanje.

Oranžna: Razmislite, katera vaša življenjska področja niso v ravnovesju. Kako izražate ustvarjalnost?

Rumena: Poiščite ovire, ki vam stojijo na poti. So to morda vaša prepričanja? Kako delujete na druge? Kako drugi vplivajo na vas?

Zelena: Kaj lahko spremenite, da boste bolj zdravi? So vaši odnosi ljubeči? Se zavedate svojih potreb, so izpolnjene?