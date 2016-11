Notranja luč

Lahko nas obdaja velika praznina, nosimo ves svet na svojih ramenih ali klonemo v breznu obupa. Toda za tem vedno posije drobna lučka, ki postopoma zasije v vse močnejši svetlobi.



Zavedati se morate, da živimo v nenehnem toku sprememb. Če se vam nekaj dogaja danes, zagotovo ne bo večno. Vse mine, se razvija, spreminja in je podvrženo nenehnemu toku življenja. To pomeni, da ne morete nikoli obtičati na mestu, lahko se samo za trenutek ustavite, ker ste utrujeni od poti ali ker potrebujete premislek o stvareh, ki se vam dogajajo.

Zato na točki, ko se srečujete s svojo temo, nikakor ne tonite še globlje v brezno s prepričanjem, da se vam ne bo nikoli zgodilo, kar si želite, da ne boste nikoli dosegli svojih ciljev, da je vse zaman in brezupno.

Ko je noč res temna, morate samo počakati, da mine in se zdani. To je vse. Ne poglabljajte črne luknje, v katero ste padli. Ne pustite prevlade svojemu umu. In se zavedajte, da lahko vedno prižgete svojo notranjo luč, ki vam bo kazala pot iz še tako neprijetne izkušnje.