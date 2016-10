Noč čarovnic: čas, ko se odpre tančica med svetovi

Samhain pomeni »konec poletja« in je tretja, zadnja žetev. Na ta sabat se začenja temna polovica leta, imenovana noč duhov. Gre za magični interval, ko so začasno prekinjeni zakoni časa in prostora, in je čas, ko se dvigne tanka krinka med svetovi.

Prav na to noč je lažje komunicirati s predniki in drugimi ljubljenimi osebami, ker te lažje potujejo med tostranstvom in onstranstvom. Kelti so praznovali 8 praznikov Sonca v letu. V njihovem koledarju so to sveti dnevi, posvečeni naravi, ko lahko izrazite svojo hvaležnost lepoti in radodarnosti Zemlje.



Samhain se praznuje 31. oktobra, praznik pa je imenovan tudi noč duhov. Na to noč se odpre tančica med svetovi, čas pa je primeren za preučevanje temnih skrivnosti in za čaščenje Temne matere in Temnega očeta, ki jih simbolizirata Stara baba (Crone) in njen soprog. Tradicionalno se v keltskih državah praznik smrti praznuje tako, da izvajajo obred darovanja. To pomeni, da pustijo hrano kot darilo na oltarjih in stopnicah pred vrati hiš za vse tavajoče duše. Ta običaj se je ohranil vse do danes, ko se ljudje oblečejo v duhove in hodijo po ulici od vrat do vrat, ljudje pa jim poklanjajo hrano.



Značilna simbolika noči čarovnic



Simbolizem Samhaina: tretja žetev, temne skrivnosti, ponovno rojstvo prek smrti.



Simboli Samhaina: okrasne buče, jabolka, črne mačke, buče s svečko, metle.



Zelišča: navadni pelin, piment, mačja meta, volčja češnja, mandragora, hrastovi listi, kadulja in slama.



Hrana: repa, buče, jabolka, orehi, kuhano vino, govedina, svinjina, perutnina.



Kadila: navadna posončnica, meta, muškatni orešček.



Barve: črna, oranžna, bela, srebrna, zlata.



Minerali: vsi črni kamni – turmalin, oniks, obsidian ali jet.



Mantra



»Novo leto je prišlo in vsi smo prerojeni, z novimi željami in sanjami. Vodi me, Vodnik, v prihodnosti tako, kot si me do zdaj. Daj mi moč in pogum, znanje in izpolnjenost v srcu. Pomagaj mi pri doseganju ciljev. Vsak začetek ima konec. In vsak konec ima nov začetek. V življenju je smrt in v smrti življenje. Pazite name, dragi moji, vsi moji bratje in sestre, tukaj in in onkraj, nocoj smo spet združeni, da bi slavili in počastili Boga in Boginjo. Blagoslovite nas, ki smo naredili kresove, zakurili v ognjiščih in zanetili večni ogenj tudi v naših srcih. Vodite nas in varujte, nocoj in v naslednjem letu. Blagoslovljeni bodite! Blagoslovljeni bodite!«



Prižgane sveče na oknih hiš pomagajo usmerjati duhove prednikov in ljubljenih oseb, da gredo domov, nazaj v izvir, v svetlobo. Po stari tradiciji se na ta dan postavi k mizi dodatne stole za nevidne goste. Ob cestah in poteh so zažigali jabolka za duhove, ki so se izgubili ali pa morda niso imeli potomcev, da bi lahko skrbeli zanje. Izrezljali so buče ali repo in jih izdolbli tako, da so bili videti kot zaščitniki duhov. To je posvečena noč skrivnosti in kaosa. Drobna bitja so to noč postala aktivna, šalila so se na račun navadnih ljudi. Potovanja ponoči so bila odsvetovana. Ljudje so se oblekli v belo (kot duhovi), si nadeli maske iz slame ali pa so bili oblečeni ko nasprotni spol, da so zmedli duhove Narave.



To je bil tudi čas kolin, ko so govedo in drugo živino zaklali za hrano in jo shranili za prihodnje zimske mesece. Če je na Samhain ostalo kaj pridelkov na njivah, so ostali nedotaknjeni in so bili namenjeni duhovom Narave. Tradicija govori tudi o prižiganju kresov. Prav prižiganje kresov – bonfires – pomeni, da so po praznovanju vrgli v ogenj (fire) kost (bone) oziroma kosti, ki so jih ob obedu obrali. Namera tega obreda pa je bila za zdravo in obilno živino v novem letu. Zanimivo je bilo tudi, da so na kamne napisali imena ljudi, te pa nato vrgli v ogenj in jih naslednje jutro pregledali. Stanje kamnov je napovedalo prihodnost posameznika v naslednjem letu. V svojem domačem ognjišču so prižgali tudi ogenj, in sicer s plamenom vaškega kresa – to je bilo zagotovilo enotnosti v vasi, pepel pa so raztrosili po poljih za zaščito in blagoslov zemlje.

Veselite se vsega novega, kar prihaja jutri ... Bodite pozorni, kaj se vam bo na ta dan dogajalo tako v sanjah kot resničnosti.

Ta najpomembnejši keltski praznik označuje konec starega leta in prihod novega. Tako se bomo zjutraj poklonili in se spomnili umrlih... novo leto se začne 1.novembra. Ta noč je posebno odprta za komunikacijo z duhovi prednikov, zato lahko napišete pismo svojim dragim, ki se že preminuli.



Pred vami je obdobje počitka in ponotranjenosti, večer pa je posvečen delu z boginjo, ki predstavlja starko Hekate, povezano z mlado luno. To bo dan, noč, ki ji posvetite posebno pozornost. Hekata je boginja križišč, ki je videla v tri smeri hkrati. Ko prispete na cestni razcep, je tam. Vidi, od kod prihajate in kam vas lahko popelje dvoje poti iz razcepa. Vsekakor bodite pozorni na sanje in sočasnost, kaj se vam bo na ta dan dogajalo. Zato na poti povezovanja v ta ali oni svet črpajte iz nakopičenih izkušenj ter uporabljate intuicijo, ko se odločate za smer... Lepe sanje v teh dneh. Veselite se vsega novega, kar vam prinaša jutri...



Poklon vsem prednikom, tukaj in tam.

