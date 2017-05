Njegove temne plati v ljubezni

Nihče ni popoln, to je dejstvo, ki bi se ga morali zavedati vsi. Temne plati osebnosti se najpogosteje pokažejo v intimnih odnosih. Največkrat ne na samem začetku razmerja, jih pa je, vsaj kot zatrjuje horoskop, mogoče nekoliko predvideti. Poglejte, katere so največje 'ljubezenske napake' moških posameznih znamenj.

Oven

Ovni so hitre jeze in velikokrat ponorijo od ljubosumja. V ljubezni z njim si lahko obetate veliko težav. Vedno išče razloge za spore in jih najde tudi tam, kjer jih ni. Najpogosteje scene prireja pred drugimi in je pravi mojster v pasivni agresiji, očitkih in zamerah, ki jih lahko res dolgo kuha.

Bik

Trmasti bik ima svojo taktiko kaznovanja, ta pa se imenuje ignoriranje. Tihi dnevi, tedni, tudi meseci niso pri njem prav nič neobičajnega. Kakor pri ovnu, je tudi pri biku največkrat razlog za spor ljubosumje. S pasivno agresijo muči izvoljenko, in čeprav mu ta dokaže, da se moti, tega ne bo priznal. On hoče vedno biti najpametnejši in imeti prav za vsako ceno.

Dvojček

Dvojčki niso nikoli zadovoljni. Vedno bi radi nekaj, česar nimajo, izjemno so osredotočeni nase in od partnerice pričakujejo, da se bo vedno trudila okoli njih. Namerno vzbujajo ljubosumje in znajo užaliti z ostrimi besedami.

Rak

Zelo hitro je užaljen in paziti je treba na vsako besedo. Lahko bi rekli, da je okoli raka treba hoditi kot po jajcih. Prizadene ga skoraj vse, kar njegova draga reče in mu ni po volji, obseden je s tem, kaj o njem menijo drugi, v jezi postane brezčuten in zlepa ne oprosti niti najdrobnejše napake.

Lev

Ves svet se mora vrteti okoli njega in nikoli ne prizna krivde za svoje napake. Za vse nevšečnosti, ki se v odnosu pojavijo, okrivi drugo stran. Najnapornejši postane, če ne dobi pozornosti, ki mu po njegovem mnenju pripada. To zato lahko poišče tudi na drugi strani plota.

Devica

Pričakovanjem v devici rojenega partnerja je skoraj nemogoče ugoditi. Vedno ima na jeziku kritiko. Ker so device v ljubezni perfekcionistke, mora biti vse tako, kot so si one zamislile, sicer bo ogenj v strehi. Prav tako so rojeni v tem znaku izjemno posesivni, skratka, na moč utrujajoči.

Tehtnica

Odzive je pri moškem, rojenem v tem znamenju, nemogoče predvideti. Zaradi še tako drobne malenkosti lahko spremeni voljo, mnenje in razpoloženje. Ima jasna pravila, kako naj bi se njegova izbranka obnašala, celo oblačila. Meni, da ga mora vselej upoštevati in poslušati, saj sebe dojema kot najpametnejšega.

Škorpijon

V ljubezni škorpijoni niso predani, radi se spogledujejo in spuščajo v ljubimkanja, do partnerja pa so zelo posesivni. Dvojna merila jim torej niso tuja. Znajo manipulirati, da bi prišli do cilja. Najbolj jih prizadene ponižanje v javnosti. Tega nikoli ne odpustijo.

Strelec

Čeprav obljubi večno ljubezen in predanost, mu zveze niso pisane na kožo. Vsako situacijo obrne v svoj prid, njegovi spodrsljaji so zanj vedno upravičeni in opravičeni, partnerju pa napake le težko ali sploh ne odpušča.

Kozorog

V zvezo se podaja z visokimi pričakovanji, kar vedno poudarja. Njegova največja šibka točka in hkrati najneprijetnejša lastnost so čustva. To namreč, da jih skriva in se o njih ter o težavah ni pripravljen pogovarjati z izvoljenko. Ta zato nikoli ne ve, pri čem je in kaj lahko pričakuje.

Vodnar

On ne zna biti predan partner. Tako je ponosen nase in na svojo izvirnost, da se ob njem nihče ne počuti ljubljeno. Rad kljubuje. Kar tako, da mu ni dolgčas ali da dokazuje svojo prevlado.

Ribe

Rojeni v ozvezdju rib se zaveda svoje nesebične ljubezni in ga je hkrati strah, da te druga stran ne bo vračala v enaki meri. Zato vselej in na vse mogoče načine preizkuša čustva, naklonjenost ter predanost izbranke in pogosto brez pravega razloga prireja ljubosumne scene.