Neli Rep: Ni treba, da smo ujetniki svoje karme

Karmična diagnostika išče vzrok za težave, s katerimi se spopadamo. To so lahko vzorci, prepričanja iz tega ali preteklih življenj, kar smo dobili po starših oz. se je dogajalo v nosečnosti z mamo, očetom, kako je bila ženska v tem času sprejeta v partnerjevo družino, saj vstopi v njihovo energijo, vzorce delovanja in čustvovanja, vse to pa vpliva na nerojenega otroka, pojasni.

Na terapiji človek izpostavi težavo, ona pa med pogovorom diagnosticira vzroke ter ponudi rešitev. Vodi ga skozi transformacijo podzavesti, meditacijo, s katero ozavešča svoje ujetosti, opušča potrebo po dosedanjem delovanju in se odpre ljubezni v sebi, ona pa proces podpre z energijo ljubezni. »Njegova naloga je, da je odslej zavesten o tem, kar mu povzroča težave, in sprejme odgovornost za svoje življenje! Še vedno dogodki provocirajo njegovo reakcijo, a ko je v situaciji zavesten, jo prepozna in razmisli o odzivu. Posledično se spremenijo odnosi, ljudi in svet vidi in razume drugače. «

Karma prednikov

»Sama sem čistila karmo za 9 generacij nazaj po očetovi in mamini liniji,« pravi. »Dokler se določena stvar ne razreši, se namreč prenaša naprej, saj je to energija, ki je živa, zapisi ne izpuhtijo. Dokler ne raziščeš, zakaj se ti v življenju nekaj zatika, imaš problematične odnose, npr. se prepiraš s sosedi, se bo to dogajalo naprej. Lahko pa ozavestiš, za kaj gre, veš, da so to neki dolgovi …« začne in nadaljuje: »Toda hkrati se nič ne prenese s prednikov na nas kar tako. Mi smo prišli v to življenje z identičnim analognim vzorcem, ki ga je treba razrešiti, predniki pa ti le pomagajo okrepiti to strukturo, da jo laže prepoznaš.«

Ozaveščanje

Nerešene zadeve torej vedno vibrirajo z nečim v nas. Četudi se vzorcem upiramo, se borimo proti njim, s tem le izgubljamo energijo, spremeni pa se nič, se strinjava. Rešitev je ozaveščanje. »Dokler ne vidiš prahu, ga tudi pobrisati ne moreš,« primerja. »Ko se stvari zaveš, jo lahko spremeniš, energija se sprosti, greš naprej in odpre se nekaj drugega. Karma namreč ni božja kazen, ampak darilo nešteto priložnosti, skozi katere gremo le zato, da postanemo bolj svobodni, mirni, ljubeči, strpni, kar v resnici že smo. Z ozaveščanjem, opuščanjem vzorcev namreč odpada staro čustvovanje, mišljenje, ki je bilo škodljivo za nas, druge in vesolje,« pravi bioterapevtka.

»Kar si prinesel s sabo, se lahko v nekem trenutku energijsko tako zgosti, pritisne nate, da je obupno prenesti – in takrat moraš stvar ozavestiti, sprejeti takšno, kot je v tistem trenutku,« pove. »In ko jo, se že zgodi transformacija.« To ne pomeni, da se strinjaš s tem, samo sprejmeš in se ne upiraš. Če živiš v zavedanju ves čas, lahko situacije, ki pridejo kot zrcala, takoj prepoznaš. »Sooči se, razdelaj problematičen odnos z mamo. Ni te hotela prizadeti, a morda je tudi sama v pomanjkanju ljubezni in ne objame otroka, ker nima tega programa. Če na računalniku ni naloženega power pointa, ga ne moreš uporabiti. Nihče te noče zavestno prizadeti, ampak ker nismo zavestni, to počnemo tako dolgo, da preidemo v zavedanje.«

Vstop v biopolje

Meni je to, da svetuješ človeku, ga usmerjaš, vstopaš v njegovo življenje, sveto. Dokler nisem izčistila sebe, si nisem dovolila dotakniti drugega s svojo energijo,« pravi. »To delo primerjam z delom kirurga. Vedeti mora, koliko bo zarezal, kje in kako globoko. Vstopamo namreč v človekovo podzavest, kar ni šala, da se ne vpletaš, ampak samo prepustiš, saj ne deluješ ti, ampak energija skozi tebe.« Ali je terapevt dober za nas ali ne, nam pove zavest skozi občutek v telesu.

Učence tako prvo leto uri samo v prečiščevanju sebe, da bodo pozneje, ko bodo izurjeni za terapevta, odgovorni in etični ob vstopanju v biopolje. V 2. letniku je poudarek na učenju, kako varno zase in drugega vstopamo v podzavest, transformiramo vzorec in naboj čustev, travme in ničesar ne počnemo z umom, ampak samo s srcem, ljubeznijo. »Ko se prepustiš, deluje božanskost, izklopimo se, povežemo kot zavest z zavestjo in dogaja se samo po naravni poti. Transformacija se bo vedno zgodila samo skozi srce,« pove.

V biopolju so sicer kot v računalniku shranjene vse informacije o preteklih življenjih, družini, travme, vzorci, odvisnosti, prepričanja, pravi. Shranjuje se, kar je zate škodljivo, pa tudi dobro. »Vse pa nastane na osnovi misli. Najprej je misel, potem pride do čustva, nato začutiš odziv v telesu, npr. strah, a se ne ustaviš, da bi preveril, ali je vse to resnično ali le iluzija uma.«

Jeza je strup

Največ škode si naredimo z jezo, besom, sovraštvom, maščevanjem, opozarja. »Jeza je dobesedno strup za celotno telo, kot bi pil arzenik. Zelo nizka vibracija je, shranjuje se v jetrih, skoznje se zapis prenaša po telesu s krvjo in nekje se bo sidrala. Iz jeze izhajajo vse avtoimunske bolezni, krčne žile, glavoboli, boleče menstruacije, kapi, saj je to nasilje nad sabo in z njo dobesedno ubijamo ljubezen v sebi ter postanemo zagrenjeni, otopeli. Iz tega se razvijejo psihična obolenja, psihoze, depresija. Z jezo se upiramo vsemu, kar nam ni po volji, ne sprejemamo življenja, situacije, drugega, sebe. Če se pogosto jeziš, se torej učiš sprejemati stvari take, kot so. Kjer imaš vpliv, pa jih spremeni, tako kot svoja prepričanja, navade, čustvovanje, pogled na življenje.«

Tudi če se razjeziš samo enkrat, se to zapiše, nikamor ne zgine, odvrne. »Če vržeš v morsko gladino kamenček, vzvalovi – enako je z nami. Nekdo doživi šok, izgubi službo, potem pa zboli, osivi čez noč ali dobi raka zaradi tega. Ne, ker je bila situacija tako kruta, ampak ker je bil dogodek podprt z jezo ali užaljenostjo, hudo prizadetostjo. Bolezen pa se razvije, če to človek goji še naprej leto, dve.« Vsi poznamo občutek, ko pogledamo čez leto nazaj situacijo, ki se nam je zgodila. Vidimo jo popolnoma drugače in se čudimo svojemu burnemu doživljanju. Svojo energijo uporabimo za reševanje sebe namesto za razglabljanje in nezadovoljstvo.

Zagotovo namreč poslabšujemo stvari tudi s tem, da jih nočemo sprejeti, se jih branimo ali druge krivimo zanje. »Stvari lahko poslabšujemo iz dneva v dan,« pravi, »da postane vzorec 'jaz sem žrtev'. Nenehno se lahko jezimo, tako delujemo in vidimo svet. Lahko pa se vprašamo, kaj lahko naredimo, da bo drugače.«

Karma in zakon privlačnosti

Za konec omeniva zakon privlačnosti in Neli ovrže prepričanje, da si lahko manifestiramo vse. »Pravljice so, da si boš z vizualiziranjem in razmišljanjem o denarju mainifestiral denar. Če imaš karmo, da se odvajaš odvisnosti od materialnega, ne boš z ničimer pričaral denarja, ker ti ni dano in bi bilo zate škodljivo, in tudi če bi ti bilo dano, ti mora biti odvzeto. V resnici nič ni prav in narobe, tudi zablode ne. Vse samo je in je del naših izkušenj.«

Če želijo, lahko ljudje predelajo to odvisnost ali karkoli drugega, ni treba, da ostanejo vse življenje ujeti v svojo karmo in vzorce. Že na prvi terapiji, pravi, odpade toliko stvari, kot bi se sam s tem ukvarjal 10 let. Potem težave ni več, preprosto se razblini in življenje povsem drugače steče. Mateja Blažič, Foto Dejan Javornik

Počistite preteklost V sklopu srečanj pod naslovom Obračunati ali počistiti s preteklostjo? Sprejeti! se lahko 28. 9. 2017 udeležite predavanja Neli Rep ‘Kar seješ, to žanješ’ zavoda Učenje za življenje, in sicer od 18. do 20. ure, v čitalnici Študentskega kampusa na Pivovarniški ul. 6 v Ljubljani. Dva četrtka pred tem, 14. in 21. 9., bosta ob isti uri, na istem mestu predavala Melita Kuhar, socialna pedagoginja, svetovalka in kolumnistka, in Urban Urbanc, avtor, predavatelj in svetovalec za zdrav način življenja ter medsebojne odnose.. Toplo vabljeni k prijavi: http://ucenjezazivljenje.si/preteklost-sprejeta/

