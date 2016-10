Nečedni posli: oven ima rad orožje, tehtnica podkupuje

Če se odločijo živeti na drugi strani zakona, so nekateri bolj nagnjeni h krajam in prevaram, drugi pa k maščevalnemu obnašanju. Eni pazijo, da nikogar ne prizadenejo, drugim je, ko gre za njihovo korist, čisto vseeno, komu zagrenijo življenje.

Oven

Največ nezakonitega orožja je mogoče najti pri tistih, ki so rojeni v tem znamenju. Ko se odločijo prekršiti zakon, to največkrat storijo na podlagi prigovarjanja drugih ali ob rahli spodbudi. Takrat se praviloma ukvarjajo z izsiljevanjem. Ovni so neprevidni in impulzivni, zato velikokrat za seboj puščajo sledi, na osnovi katerih jih hitro ujame roka pravice.

Bik

Rojeni v tem znamenju so med astrološkimi znamenji med prestopniki na drugem mestu. Največkrat gre za dejanja, ki prinašajo materialno korist. Povsem dobro se znajdejo v pranju denarja in kraji dragih predmetov. Praviloma ne delujejo v združbah in so volkovi samotarji, saj ne zaupajo nikomur, razen sebi. Preden se podajo v akcijo, vse do potankosti načrtujejo, zato jih le redko ujamejo. Če pa se to vendarle zgodi, molčijo in nikogar ne izdajo, pa čeprav to zanje pomeni strožjo kazen.

Dvojček

Dvojčki ne hodijo naokoli z orožjem in ne grozijo ljudem. Niso za velike in organizirane prestopke, bolje se znajdejo v drobnem kriminalu. So veliki lažnivci in bi za svojo korist prevarali lastnega očeta. Če jih ujamejo, bi drugače od bika storili vse, da bi se izmazali ali si vsaj omilili kazen. Brez težav izdajo ljudi, s katerimi so sodelovali, včasih pa celo po krivem koga obsodijo, da bi le rešili svojo kožo.

Rak

Presenetljivo, a največ prestopnikov je rojenih v tem znaku. Oni najpogosteje prekršijo zakon. Delujejo nenačrtovano in hitro. V trenutku izgubijo nadzor nad seboj in tedaj so pripravljeni storiti vse. Najpogosteje iz maščevanja ali strasti, največkrat so prav oni med ugrabitelji.

Lev

Levi niso podvrženi kriminalu in kršenju zakonov. Med rojenimi v tem znamenju je kriminalcev najmanj. Redko se odločijo prestopiti mejo, če že, imajo podroben načrt in ničesar ne prepuščajo naključju. Če se vendarle odločijo prestopiti na drugo stran, so nevarni in hladnokrvni. Nikoli ne tvegajo zaradi majhnih dobitkov, podtalno delujejo le, če imajo veliko korist ali če obstaja možnost, da bodo zaradi prestopka postali slavni.

Devica

Čeprav ne bi rekli, imajo device rade orožje v svoji bližini in so glede tega za ovni na drugem mestu. S prevarami se ukvarjajo, če imajo od njih finančno korist. Velikokrat so vlomilci ali računalniški hekerji. Če jih ujamejo, pa hitro vse priznajo.

Tehtnica

Med njimi je veliko kriminalcev, najpogosteje pa pridejo z zakonom navzkriž zaradi zlorabe položaja, korupcije ali prilagajanja razpisov in nameščanja svojih ljudi na vplivne položaje. Zanje je podkupovanje nekaj povsem običajnega, v tem so zelo vešči. Tehtnice imajo zveze povsod, in če jih ujamejo, se vedno hitro izvlečejo iz godlje.

Škorpijon

Na lestvici kriminalcev so pri samem dnu, med serijskimi morilci pa je največ prav rojenih v tem znaku. V takšni vlogi so hladni in brez milosti. Velikokrat so tudi plačani morilci ali pa kršijo zakon zaradi ljubosumja ali ranjenega ega.

Strelec

Med astrološkimi znamenji so tretji na lestvici kršiteljev zakona. Dobro se znajdejo v prevarah vseh vrst, kadar kradejo, pa to počnejo v slogu. Ljudje, rojeni v tem znaku, so podvrženi kriminalu zaradi finančne koristi in le redko ranijo tiste, ki jim prekrižajo pot. Včasih v življenju nimajo izbire in tedaj preprosto kradejo.

Kozorog

Kakor na vseh drugih področjih življenja so kozorogi tudi na tem zelo ambiciozni. Če se seveda odločijo za to pot. Znajdejo se v finančnih prevarah in organiziranem kriminalu in imajo vedno dober načrt. Pazijo, da za seboj ne puščajo dokazov, zato jih le redko ujamejo.

Vodnar

Niso preveč naklonjeni kršenju zakonov. Glede tega so na predzadnjem mestu. Če se za takšno življenje odločijo, so večinoma verski voditelji ali »motivatorji«, ki za nos vlečejo množice ljudi. So dobri govorci in hitro prepričajo žrtve, da odprejo denarnice za višje cilje.

Ribe

Največkrat se ukvarjajo s tihotapljenjem in razpečevanjem droge. Pri tem so na moč iznajdljive in malce smešne. Če slučajno pristanejo v zaporu, se povežejo z drugimi prestopniki in nekdaj mali prekrškarji pod vplivom močnejših postanejo veliki kršitelji zakona.