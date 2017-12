Čeprav si postavljate cilje v prihodnosti, to še ne pomeni, da je prav, da ste tudi z mislimi že tam in fantazirate o času, ko bodo izpolnjeni, namesto da bi polno užili sedanjost. Prav tako guruji in modreci odsvetujejo pretirano premlevanje preteklosti ali žalovanje za izgubljenimi spomini, saj s tem samo izgubljamo energijo. Zavedajte se pomembnosti sedanjega trenutka ter ga cenite! Vaše življenje se namreč odvija tukaj in zdaj, v sedanjosti. O temeljnem zavedanju sedanjega trenutka je poleg budističnih menihov pisal tudi duhovni guru in avtor uspešnic Eckhart Tolle. Sanjarjenje nas namreč hitro odnese drugam, toda samo če sprejmete to, kje ste v tem trenutku, čeprav ni prijetno – v žalosti, bolečini, zameri, maščevalnosti, obupu, nemoči, negotovosti, strahu –, lahko začnete delati prve korake k odpuščanju in osvoboditvi od teh negativnih čustev. Tudi če se vam zdi na tej točki še neznansko daleč do trenutka, v katerem boste mirni in spokojni, brez negativnih čustev do osebe, ki vas je prizadela, se ne obremenjujte s tem. Ostanite v sedanjem trenutku, kar koli že se dogaja in kar koli prijetnega ali neprijetnega občutite v njem.

Ko se namreč prenehate truditi, da bi spremenili negativna občutja, omogočite energiji, da neovirano steče sama od sebe. Verjemite vase in se zavedajte svoje duhovne moči. Ne obremenjujte se s preteklostjo in prihodnostjo, ne kritizirajte sami sebe, da ste se sploh ujeli v to čustveno stanje. Dihajte in se zavedajte, da je vse v redu zdaj in da bo vse v redu v prihodnje.