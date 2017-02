Ne jej preveč!

Ko sem dobila priložnost obdelati Avdića, bi dala roko v ogenj, da ima nekje dvojčka. Dvojčki so namreč duhovita gobezdala vsake družbe, ki šale stresajo iz rokava, tako da je še desetletje v podzemnem bunkerju z njimi pravi kabaret.

Pa ga nima. V resnici ima močno, zahtevno karto z napeto konstelacijo, ki ji rečemo T-kvadrat v 3. hiši komunikacije, 6. zdravja, vsakdanjega dela in sodelavcev ter 12., nesrečni hiši skritih zadev in pretresov. Ampak eno prvih astroloških dejstev je, da imajo posebni ljudje po pravilu zahtevne karte. Tudi Henrik VIII., ki je imel astrološko pravo kalvarijo, ne bi mogel pobiti svojih žena s karto povprečne prodajalke. No, Denis ne bo imel toliko žena (in ne bo pobil toliko ljudi), saj je, kar počne, najbolj konstruktiven način, da se spopade s trojčkom Mars-Saturn-Pluton v 12. hiši, pri čemer je slednji vladar ascendenta, vse skupaj ujeto v T-kvadrat. Ta hiša je namreč nekakšna omara naših skritih okostnjakov, demonov, travm in strahov – in s škorpijonsko globino in odločnostjo (asc.), vodnarsko naprednostjo (Sonce in Merkur), bojevniško Luno v ovnu ter s srečo v žepu (Jupiter v 1. hiši) jih Avdić uspešno sanira s svojim humorjem.

Preberite več v Suzy, naši tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.