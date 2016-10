Ne bodite energijska spužva!

Če ste na uvodna vprašanja odgovorili z da, prevzemate energijo drugih nase. Do neke mere se to dogaja vsem, saj se nenehno srečujemo z ljudmi, med katerimi se najdejo tudi taki, ki nas povlečejo navzdol. Če se poslušate in poglobite vase, lahko celo takoj veste, ali je nekdo zadovoljen in seva na višji vibraciji sreče in ljubezni ali pa je potrt in nesrečen, toda vseeno se ob stiku z njim ne zmorete zavarovati pred njegovim vplivom. Da pa bi se lahko zaščitili, morate razumeti, kako vse energija prehaja med ljudmi. Če znate ravnati z njo, se lahko namreč srečate s tisočimi potrtih, bolnih in zamorjenih ljudi, a vseeno ohranite svoje energijsko polje celo.



Prehajanje energije v odnosih



Energija med nami prehaja ves čas – tako med družinskimi člani kot na avtobusu, sestanku ali pri zdravniku. Vsak od nas ima svoje energijsko polje in v prostoru se naše energije srečujejo. Če bi lahko opazovali energijske izmenjave med nami, bi vas osupnil pravi ples medčloveških vibracij. Ko nismo usrediščeni v svojem energijskem polju, se lahko vanj prisesa kdorkoli – partner, otroci, prijatelji, starši, sodelavci, celo tujci … Tudi če imate torej sami dober dan, toda ste odprti, vam ga lahko nekdo prav hitro pokvari.

