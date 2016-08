Nastopil je čas device

Od 24. 8. do 23. 9. praznujejo device. Pregovorno natančne in včasih že pikolovske posameznike opredeljujejo še druge lastnosti. Kako jih prepoznati, kakšni so po videzu in značaju, kateri poklic jim je pisan na kožo … Razkrivamo nekaj osnovnih značilnosti devic.

Ona v znaku device

Tip dekleta, ki se le redko lahko ponaša z razkošno lepoto in bujnimi oblinami. Kasneje pa pogosto doživi transformacijo iz nevpadljive sive miške v fatalno žensko. Rada ima kakovostno garderobo, nakit, na njej je vse urejeno in dostojno. Pričeska je zanjo izjemno pomembna, od detajlov pa prisega na usnjene izdelke, torej na udobne čevlje in lepe damske torbice.

Značaj

Pogosto je nezadovoljna, a zelo kulturna ter uglajena in svojega nezadovoljstva zato ne pokaže. Včasih resnično ne zmore nadzorovati svojega značaja in tedaj postane netaktična ter ostra, kar kasneje obžaluje, saj si želi, da bi o njej vsi imeli lepo mnenje. Jezi jo dejstvo, da je le redki doživljajo kot zapeljivko. V zveze ne vstopa zlahka, v njih pa je zadržana, saj ima izjemno potrebo po nadzorovanju svojih čustev.

Kariera, denar

Z denarjem ravna previdno in premišljeno. Rada ima razkošje in prepričana je, da si ga bo najlažje privoščila z varčevanjem ali zasebnim podjetjem. Uspešna je v poklicih, kjer veliko komunicira z okolico, ne mara pa, da bi jo drugi posnemali, saj strogo varuje svoje skrivnosti. Oglaševanje, mediji in notranja dekoracija so najboljši poklici zanjo. Če se delu povsem posveti, lahko doseže velik uspeh, vendar le redko zaradi kariere zapostavi družinsko življenje.

Ljubezen

Je zelo skrivnostna. Strah jo je pokazati čustva in strast, čeprav od druge strani pričakuje prav to. Starejša kot je, samozavestnejša postaja in bolj uživa v družbi s partnerjem, ki je najpogosteje iz drugega mesta ali države. Rada ima vzburjenje in nejasne situacije, všeč so ji skrivnostne, prepovedane zveze, čeprav ve, da te ne bodo trajale dolgo.

Zdravje

Velikokrat trpi zaradi glavobola, ki je posledica nervoze, tudi psihosomatsko pogojene srčne težave so pri njej pogoste. Od dednih bolezni je najbolj dovzetna za slab venski sistem in bronhitis.

On v znaku device

Je zelo postaven in možat. V zrelih letih lahko glede teže sicer zaide v skrajnosti: ali je izjemno vitek ali pa ga pestijo odvečni kilogrami. Ima lepe oči in prodoren pogled, vedno je dobro razpoložen in ljubezniv. Rad ima kakovostna, a ne draga oblačila, najpomembnejši zanj pa so udobni čevlji. Kaj si o njegovem videzu mislijo drugi, ga pretirano ne zanima.

Značaj

Čeprav je velik šarmer, ki veliko govori in se šali, je med sabo in ostalim svetom postavil zid in nikoli ne dovoli, da bi ga drugi povsem spoznali. Predvsem iz strahu, da ga ne bi prizadeli. Najpomembnejše zanj je, da je do vseh korekten in tudi, da drugi dojamejo njegove dobre namene. Vesel je, kadar ga drugi spoštujejo, včasih pa deluje kot volk samotar. Je kreativen, umetniška duša, ki mora najti svoj način izražanja, največkrat pa se tudi poklicno ukvarja s stvarmi, ki jih ima rad.

Kariera, denar

Družbeni status ga ne zanima, zanj je pomembneje, da počne tisto, kar mu prinaša veselje. Je perfekcionist, sijajen kolega in rad daje nasvete. Denar je zanj pomemben, a le v smislu varnosti, ne pa zato, da bi se z njim ponašal. Odlično se znajde v inovacijah, oblikovanju, arhitekturi, gradbeništvu, novinarstvu in slikarstvu.

Ljubezen

Včasih je malce preveč ciničen in nervozen. Pomembno je, da se partnerica trudi zanj, da je pozorna in ga ne obremenjuje s temami, ki ga ne zanimajo. Do tega je uvideven le, kadar je močno zaljubljen. Ne trudi se, da bi dodobra spoznal dušo svoje drage. Tudi sam ji čustev prehitro ne pokaže, saj ga je strah, da bi postal ranljiv in bi bil zato v razmerju prizadet.

Zdravje

Pogosto ga pestijo glavobol, povišani tlak, bolezni srca in hrbta. Dovzeten je za poškodbe, velikokrat je deležen kirurške pomoči, neredko ga muči depresija.