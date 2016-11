Naredite si domači oltar

Udoben naslonjač, ob njem starinska mizica, na kateri so razstavljene nam ljube fotografije, spominek s potovanja, vaza s svežim šopkom roza vrtnic, dišeča sveča … in tako nastane vaš oltar!

Ni treba, da uporabite predmete, ki so povezani s katero od religij. Pomembno je, da izražajo ljubezen, zaščito in vse, za kar ste hvaležni. Pogosti predmeti, ki se znajdejo na domačem oltarju, so sveče, dišeče palčke in različne vrste kristalov. Preden se lotite razstavljanja predmetov, prostor očistite s tlečim posušenim žajbljem, lahko pa tudi na hitro zmolite ali meditirate. Naj bo vaš oltar poseben kraj v prostoru.



Izberite pravi prostor



Za oltar izberite kotiček, ki ni ravno v vsakdanji uporabi (ne na kuhinjskem pultu ali na mizici v dnevni sobi). Oltar naj bo nujno dvignjen od tal, recimo na polički nad kaminom, na okenski polički in podobno. Idealna, a ne nujna lokacija zanj je severozahodni del prostora, na svetlem, zračnem mestu.

Mir in tišina



Postavljanje oltarja je intimno dejanje in poskrbite, da vas pri njem ne bodo motili. Vzemite si toliko časa, kolikor je treba, da v miru pripravite prostor in izberete predmete, ki jih boste uporabili. Sprostite ustvarjalnost in se lotite dela. Ko oltar enkrat stoji, vsake toliko prestavite predmete, ki so na njem, da naredite prostor za svežo energijo.

Uporabite vse elemente



Popoln oltar vsebuje simbole vseh petih elementov: les, vodo, ogenj, kovino in zemljo. Običajno uporabimo dva ali tri, ki jih predstavljo sveče (ogenj), kristali (zemlja) in rože (les) na njem. Element kovine je na primer lahko kovinski podstavek za dišeče palčke, majhno ogledalo pa predstavlja element vode.

Namen



Moč oltarja zagotovo poveča to, da ga namenite osebnemu cilju ali želji. V domu imate lahko več manjših oltarjev in vsak lahko služi svojemu namenu, vendar vseeno ne pretiravajte. Iščete ljubezen? Imate težave z zdravjem? Se odločate, da bi zamenjali službo? Posvetite se tistemu področju življenja, ki potrebuje največ vaše pozornosti.

Osebni predmeti



Poleg običajnih sveč, ogledalc, dišečih palčk in podobnega na oltarju razstavite tudi predmete, ki vam osebno nekaj pomenijo, in takšne, ki simbolizirajo vaše želje in pričakovanja. Če se na primer trudite zanositi, lahko na oltar postavite fotografijo dojenčka, če hujšate, staro fotografijo, na kateri ste si všeč, ali kakšen spominček z nepozabnih počitnic.