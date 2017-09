Največje laži astroloških znakov

Vsako astrološko znamenje ima tudi šibke točke, ki jih pred drugimi bolj ali manj uspešno skriva. Kadar se rojeni v različnih znakih znajdejo v položaju, ko bi se njihove temne plati lahko pokazale, se zatečejo k laži. O tem najpogosteje niso pošteni.

Oven: Nisem jezen

Izjemno temperamentno znamenje zlahka vzroji, saj včasih preprosto ne zmore nadzorovati svojih čustev. Kadar vendarle ne želi priznati, da v njem dobesedno vre, to prikrije z lažjo, da ni jezen. Čeprav izraz na obrazu govori čisto drugačno zgodbo.

Bik: Nisem ljubosumen

Vedno želi delovati samozavestno in priznanje, da je ljubosumen, je zanj kot bi priznal poraz. V resnici gre za dokaj posesivno znamenje, ki je podvrženo ljubosumju, čeprav si pred tem celo biki sami zatiskajo oči. Pa naj gre za ljubosumje v zvezi, na delu ali med sosedi.

Dvojčka: Jaz ne obsojam

Trudijo se, da bi vedno dajali vtis, da so odprte narave, strpni in razumevajoči. Včasih tega ne zmorejo. Tedaj se skrijejo za lažjo, s katero sebe in druge prepričujejo, da nikogar ne obsojajo, čeprav je to daleč od resnice.

Rak: Dobro sem

Nihče čustev ne skriva tako dobro kot rak. Znano je, da se tedaj, ko jih nekdo prizadene, skrijejo v svoj oklep in druge prepričujejo, da so dobro ter da jim nič ne manjka. Tega, da jih nekaj muči, zlepa ne bi priznali.

Lev: To sem že prebolel

Ponos je za leva najvišja vrednota. Kadar ga kdo rani, tega zlepa ne odpusti in ne preboli. A vendar si tedaj nadene nasmeh in poln samozavesti vsem zatrjuje, da je vse skupaj že davno prebolel in pozabil. Prepričan je, da bi s priznanjem, da v resnici ni tako, v očeh drugih izgubil ves ugled.

Devica: Nisem v stresu

V resnici so natančne device vselej v stresu. Vedno se z nečim obremenjujejo. Kadar jim kdo to očita ali priporoča, naj malo sprostijo zavore, hladnokrvno navržejo, da niso napete. Kajti to, da negativno energijo širijo naokoli, je v njihovih očeh prevelik madež za njihovo dobro ime.



Tehtnica: Jaz ne lažem

Ujeti na laži tehtnico, ki sicer visoko ceni resnico, je zanjo največja kazen. Zato, pa naj bo laž še tako očitna, trdi, da ona res nikoli ne govori neresnice.

Škorpijon: S tem nisem obseden

Strastni škorpijon ima polno obsesij, a teh za nobeno ceno ne bi priznal drugim. To, da so na nekoga ali nekaj nerazumno navezani, zato skrivajo za lažjo, da pač niso obsedeni.

Strelec: Ni mi mar

Običajno mu res ni. Strelec se le redko obremenjuje s stvarmi, hitro pozabi na neprijetnosti ter gre brez težav naprej. A včasih to ni mogoče. In to, da je prizadet, poražen ali užaljen, skriva ter z nasmehom pribije, da mu ni prav nič mar. Kako se počuti globoko v sebi, pa ve le on sam.

Kozorog: Ne rabim pomoči

Stoično in ponosno koraka skozi življenje. Prepričan, da zmore vse sam, zlepa ne prosi za pomoč. Tudi tedaj ne, ko bi mu še kako prišla prav in bi mu drugi z veseljem pomagali.

Vodnar: Ne zanima me, kaj menijo drugi

Slavi po svoji ležernosti ter sproščenosti in se z ničimer preveč ne obremenjuje. V resnici mu mnenje drugih pomeni več, kot dovoli priznati sebi ali okolici. Še kako je zanj pomembno, kaj o njem mislijo prijatelji, družina in sodelavci.

Riba: Nič ni narobe

Ko se ribi zgodi nekaj slabega, malo odplava in poskuša odmisliti vse, kar jo muči. Pri tem sebi in drugim laže, da je vse v najlepšem redu. Seveda se z ignoriranjem težav te le še kopičijo in riba pogosto prepozno prizna, da bi vendarle bilo treba ukrepati.