Najstrastnejša astrološka znamenja

Trije astrološki znaki sodijo v skupino najstrastnejših ljubimcev. Poglejte, ali ste med njimi in kako ravnati, če mednje sodi vaša ljubezen.

Oven

Znamenje, ki ima ogromno energije in strasti. Če želite očarati ovna, morate biti zanimivi. Zgolj fizična privlačnost zanj ne bo dovolj. Če se v razmerje spusti z nekom, ki ne premore prave energije, se kmalu začne dolgočasiti in zabavo poišče drugje. Dober seks je zanj izjemnega pomena. Oven je vrhunski ljubimec, poln strasti, in njegovim spolnim apetitom vsi ne morejo slediti. Kar zadeva njega, telesne ljubezni ni nikoli dovolj in si zlahka zanjo vzame čas večkrat na dan. A zgolj seks v postelji je zanj dolgočasen, zato se mu predaja na vseh mogočih mestih in ob vsaki priložnost.

Lev

Za leva velja, da je v postelji prava zver in tako strasten, da iskre letijo na vse strani. A ob tem je tudi zelo nežen in pozoren. Lev rad dominira na vseh področjih življenja, takšen je tudi med rjuhami. Obožuje, kadar mu partner izpolnjuje seksualne želje, to pa mu je pripravljen vračati v enaki meri. Seks v postelji je zanj povsem dovolj, saj je dokaj tradicionalističen. Rad pa prestopi tudi meje spalnice. Zlasti kadar ga partner z nespodobnim povabilom preseneti na neobičajnem, a romantičnem mestu.

Škorpijon

Nedvomno je najstrastnejši znak. Zanj velja, da je neverjetno dober ljubimec s prirojenim močnim spolnim nagonom. Rad ima divji seks v neobičajnih pozah in na najbolj nenavadnih mestih, saj ga vzburja vse, kar je novo. Obožuje zapeljivo spodnje perilo in skrivnostnost potencialnega partnerja. Rad odkriva, osvaja in tisti, ki mu ponujajo vse na pladnju, ga ne zanimajo najbolj. Ko najde idealnega partnerja, ga ljubi globoko in iskreno. Pričara mu nepozabne trenutke strasti in zadovoljstva. Seks je zanj izjemno pomemben, brez njega škorpijon ne more prav dolgo zdržati.