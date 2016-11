Najstrašnejša astroznaka

Vsi imamo vrline, s katerimi se radi pohvalimo, in šibke točke, o katerih najraje molčimo. Dejstvo je, da nihče ni popoln, zlasti pa to velja za dva astrološka znaka.

Strelec

Največje gobezdalo med astrološkimi znaki. Rojeni v tem znamenju so odprti in iskreni do te mere, da so velikokrat netakt(ič)ni in žaljivi. Strelci menijo, da se spoznajo na vse, če pa se okoli njih ne dogaja nič novega, jim kmalu postane dolgčas. Sicer so iskreni prijatelji, a zaradi hitrih misli in še hitrejšega jezika velikokrat nesramni ter neobzirni.

Pot od misli do besed in dejanj je pri strelcu zelo kratka, le težko zdrži na enem mestu, vedno išče avanture, resni, nervozni ljudje, ki se bojijo sprememb, pa niso ravno njegovi prijatelji. Je zelo samozavesten, včasih že kar malo preveč, zato se rad norčuje iz tistih, ki ne razmišljajo tako kot on.

Škorpijon

Na videz miren, v resnici pa tempirana bomba, ki samo čaka na svojo žrtev, na katero bo lahko stresel svoj gnev. Gre za mračen, ljubosumen, ciničen znak, poln maščevanja, ki velikokrat daje vtis, da sovraži vse razen sebe.

Ne prenese poraza, je nestrpen, ni ga strah gledati smrti v oči. Zato vedno izziva: usodo, naravo in vsakogar, ki mu prekriža pot. Srečanje z njim, zlasti če je zgolj bežno, zato nikoli ni ravno prijetno. Včasih se zdi, da je njegov namen uničiti sebe in s seboj povleči čim več nič hudega slutečih posameznikov, ki se njegovih namer največkrat prepozno zavedo.