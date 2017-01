Najsrečnejši dnevi v letu 2017

Vsako leto prinaša tako vzpone kot padce. Razkrivamo, kdaj bodo vzponi za posameznike različnih astro znakov kot na dlani, zato dneve, ki so na kožo pisani prav vam, kar najbolje izkoristite.

Oven

Od 3. 2. do 3. 3.

Kaj lahko se boste močno in strastno zaljubili, poleg tega bo to obdobje idealno tudi za finančno področje. Uživali boste v pozornosti in komplimentih, ki bodo deževali z vseh strani.

Od 28. 4. do 6. 6.

V tem času bo v vašem znamenju Venera, ki prinaša srečo v ljubezni, prav tako je to čas, ko boste najlažje unovčili znanje in poslovne veščine.

Bik

Od 6. 6. do 4. 7.

Darila, pohvale in nagrade bodo v tem obdobju kar deževali, verjeli boste v svoje spodobnosti in občutek, da ste ljubljeni, vam bo polepšal vsak dan.

Od 7. 11. do 22. 11.

Spremembe vas bodo vodile v boljše življenje. Srečanje Venere in Jupitra v škorpijonu vam bo prineslo bogastvo, blagostanje in srečne trenutke v dvoje.

Dvojčka

Od 6. 6. do 20. 6.

Plodno obdobje za poslovno dokazovanje in profesionalno uveljavljanje. Novo delo bo povečalo vaše mesečne dohodke.

Od 6. 7. do 30. 7.

Venera v vašem znaku bo poudarila vašo privlačnost in vam pomagala pri uresničevanju ljubezenskih ter finančnih načrtov.

Rak

Od 31. 7. do 25. 8.

Da je življenje polno lepih presenečenj in da nikoli ne veste, kaj vam prinaša jutri, boste spoznali v tem času.

Od 9. 12. do 31. 12.

Od ljubezni in strasti bo trepetala vsaka celica vašega telesa. Obetajo se vam veliki dosežki na vseh področjih. Edino, kar morate storiti, je, da verjamete vase.

Lev

Od 6. 7. do 24. 7.

Merkur v vašem znaku bo v vas prebudil poslovno žilico in na poslovnem področju boste veliko dosegli. Izjemno bo zrasla tudi vaša samozavest.

Od 26. 8. do 9. 9.

Prav magnetno boste privlačni. Od povsod boste prejemali naklonjenost nasprotnega spola, a vi boste najbolj uživali v družbi ene, posebne osebe.

Devica

Od 13. 1. do 31. 1.

Sproščeno boste uživali, občutili mir in veseli preživljali dneve v družbi vam ljubih oseb. Vaše družabno življenje bo cvetelo, obeta se vam veliko dogodivščin.



Od 19. 9. do 6. 10.

Samskim se bo nasmihala nova zveza. Ne bojte se občutka, da bi izgubili nadzor, temveč samo uživajte.

Tehtnica

Od 4. 2. do 16. 2.

Venera in Mars bosta v znamenju ovna, zagorela bo strast. Zelo se boste zagreli za eno osebo, kar vam bo zagotovilo novo življenjsko energijo.

Od 14. 10. do 6. 11.

Obkroženi boste z lepoto, zavedali se boste lastne privlačnosti, zlahka boste dosegali cilje in vedeli boste, da vas posebna oseba v vašem življenju ljubi.

Škorpijon

Od 17. 10. do 4. 11.

Merkur v vašem znamenju bo doprinesel k cvetočim poslom. Če niste verjeli, da je to mogoče, v tem času ne boste dvomili.

Od 9. 12. do 31. 12.

Mars in Jupiter bosta pripomogla k veliki aktivnosti, ki se bo kazala na poslovnem in ljubezenskem področju.

Strelec

Od 1. 2. do 10. 2.

Venera in Mars bosta prižgala žar ljubezni in vas ponesla v objem osebe, ki vas bo očarala z močjo in življenjsko energijo.

Od 1. 12. do 24. 12.

Nekdo poseben bo našel pot do vašega srca, obeta se vam veliko ljubezenske sreče.

Kozorog

Od 1. 1. do 27. 1.

Vaše srečno obdobje je že nastopilo in nedvomno se to kaže pri osebnem napredku. Sreča prihaja v zbližanju z osebo iz preteklosti.

Od 14. 12. do 31. 12.

Mirni boste, močni in predani svojim nameram. Imeli boste veliko podpore bližnjih in osebe, ki vas ljubi.

Vodnar

Od 12. 2. do 28. 2.

Za vas bo meja samo nebo. Samozavestni boste, prepričani vase in zelo neposredni v doseganju svojih ciljev ter namer. Uspeh bo trkal na vaša vrata.

Od 1. 10. do 17. 10.



Trud, ki ste ga vlagali vse leto, se bo obrestoval. Lahko boste uživali v svojem uspehu.

Ribe

Od 12. 1. do 31. 1.

Čas, ko se boste borili za poslovne in ljubezenske uspehe in boste ponosni na vse, kar vam bo kljub težavam uspelo doseči.

Od 1. 2. do 10. 2.

Zelo boste produktivni, zavedali se boste lastne vrednosti in zlahka boste dosegali cilje. Sreča bo, tudi glede denarnih zadev, na vaši strani.