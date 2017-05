Najnesrečnejša znamenja

Za nekatere upravičeno velja, da so rojeni pod srečno zvezdo. Obstajajo pa tudi taki, ki jih vselej spremljata smola in nesreča. Astrologija pravi, da imajo posamezniki v naslednjih treh znakih v življenju najmanj sreče.

Tehtnica

Krivica je nekaj, s čimer se tehtnice nikakor ne morejo sprijazniti, a kamor koli pogledajo, se jim zdi, da je je povsod veliko, zato so pogosto nesrečne ter slabe volje. Njihova težava je tudi v tem, da je jezik vedno hitrejši od možganov, zato velikokrat obžalujejo svoje besede in dejanja ter nikakor ne morejo uživati v drobnih radostih življenja, saj se preveč obremenjujejo z njegovimi temnimi platmi.

Ribe

Osebe, rojene v znamenju rib, so same sebi največji sovražniki, saj imajo velikokrat težave s stikom z realnostjo. Živijo v svojem svetu, kjer je vse lepo in prav, ko pa se soočajo z negativnimi platmi resničnega življenja, se odzovejo preveč burno in čustveno, vedno stvari jemljejo osebno in prav to je njihova največja težava ter ovira do sreče.

Devica

Ko gre za nasvete drugim, jih devici nikoli ne zmanjka, ko pa gre za reševanje lastnih težav, je zgodba malo drugačna. Rojeni v tem znaku so vedno napeti, obremenjeni s podrobnostmi ter težijo k popolnemu redu. Kadar ga ne morejo doseči, nastopi panika, ki ne koristiti ne njim, še manj pa tistim, ki jih obkrožajo.