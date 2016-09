Najiskrenejša astrološka znaka

Čeprav se zdi, da je lepo postrežena laž dandanes bolj cenjena od resnice, pri dveh astroloških znamenjih to ne velja. Ona dva bosta vedno iskrena. Odkritost je pri njiju edina prava pot. Veste, kdo sicer zna lagati, a noče?

Oven

Rojeni v tem znamenju so zelo iskreni, in to zgolj zaradi tega: za laganje nimajo volje, saj za neresnico ne želijo trošiti energije. Celo če z odkritostjo nekoga prizadenejo, se bodo vedno odločili zanjo. Brez dlake na jeziku povedo, kaj si o nekom mislijo, prav to pa pričakujejo tudi od druge strani. S svojo resnicoljubnostjo včasih res zadajajo težke rane in jim je tedaj malce žal, da so bili tako kruto odkriti, a če bi se še enkrat znašli v podobni situaciji, bi ravnali enako.

Strelec

Za strelca je upravičeno mogoče trditi, da je najiskrenejši astrološki znak. Včasih rojeni v tem znamenju res pretiravajo in napihujejo zgodbe ter doživljaje iz svojega življenja, a to zgolj z namenom, da zabavajo druge. Lažejo pa ne v nobenem primeru. Neresnici se izogibajo celo tedaj, ko bi z njo nekomu morda lahko koristili. Tudi najgršo in najbolj neprijetno resnico vedno povedo, saj menijo, da je tako za vse in vsakogar najbolje.