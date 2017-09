Najboljši in najslabši vozniki

Horoskop vpliva na številne veščine, tudi na vozniške sposobnosti. Kot je dokazala ameriška študija, v kateri je sodelovalo 100.000 posameznikov, so največkrat kaznovani vozniki rojeni v znamenju rib. Sledijo ovni, vodnarji, kozorogi in tehtnice. Najmanj kazni doleti device, strelce in dvojčke.

Tehtnice so vključene v največ prometnih nesreč, takoj za njimi so se na lestvici znašli škorpijoni, kozorogi, ovni in vodnarji. Najmanjkrat pa pločevino zvijejo dvojčki, raki in levi.

Kakšni so še astrološki znaki za volanom?

Tehtnica

Vselej išče ravnotežje in ravnovesje in težko hitro sprejema odločitve, kar ni dobra lastnost za voznike, saj se je treba za volanom velikokrat hitro odzvati na nepredvidljivo situacijo. Prav v tem najbrž tiči dejstvo, da pri tehtnicah velikokrat poči.

Vodnar

Čeprav tako kot tehtnica tudi vodnar sodi med zračna znamenja, se po vedenju rojeni v teh dveh znakih med seboj dokaj razlikujejo. Medtem ko se tehtnica noče (ali ne zna) hitro odločati, je vodnar dokaj impulziven in hitro sprejema odločitve. Ali so te dobre ali slabe, je druga zgodba, dejstvo pa je, da vodnar tudi na cesti prav nič ne omahuje.

Oven

Egocentrično znamenje, ki večinoma misli samo nase ter se le redko ozira na druge voznike in na njihove namene ter namere. Prav to je eden od razlogov, da rojenim v znamenju ovna taka in drugačna bližnja srečanja niso tuja.

Riba

Rojeni v tem znaki niso impulzivni kot ovni. V resnici so dokaj zasanjani vozniki ter jim neredko zmanjka koncentracije in se iz svojih misli zbudijo šele, ko jih zmoti hupa drugega udeleženca v prometu.

Škorpijon

Sodijo med divjake na cesti in pogosto se ne morejo upreti želji po maščevalnosti. Kaj lahko vam bo rojen v tem znamenju sledil, če mu boste izsilili prednost ali ga prehiteli. Samo zato, da bi vam pokazal, kdo je na cesti vendarle glavni.

Bik

Čeprav sicer v življenju za bike to ne velja, so za volanom dokaj podobni ovnu. Velikokrat se požvižgajo na pravila in pohodijo plin, da se na semaforju ne bi prižgala rdeča luč. To kaj lahko tudi (namenoma) spregledajo.

Strelec

Strelci radi tvegajo. Na srečo imajo izkušnje in se znajo izvleči iz vsake kaše, a prav oni so tisti, ki jih je mogoče videti, kako med vožnjo telefonirajo. Na dejstvo, da je to lahko zelo nevarno, se prav nič ne ozirajo.

Kozorog

Kadar nekaj počne, se osredotoča izključno na cilj in na pot, ki ga do njega vodi. Ko z avtom drvi proti končni postaji, je prepričan, da so pravila namenjena drugim, nikakor pa ne njemu.

Devica

Zelo natančne in sistematične ter se vedno držijo predpisane hitrosti in jim ni težko čakati v koloni. One so tiste, ki pravila, na cesti ali drugje, dosledno upoštevajo.

Rak

Vodni znak in družinski človek, ki na ostale voznike gleda kot na člane širše družine. Res pa je, da so raki za volanom včasih malo nestrpni in kaj radi brez potrebe trobijo.

Dvojčka

Odlični so v večopravilnosti in si med vožnjo lahko nanašajo ličila, telefonirajo ali pijejo kavo. Da to ni ravno najboljša ideja, jih prav nič ne zanima. Prepričani so namreč, da s tem nikogar ne ogrožajo.

Lev

Ognjeni levi tudi v prometu radi pokažejo, kaj zmorejo in znajo. Živijo v veri, da je cesta njihova last, so pa jo pripravljeni deliti z drugimi ter so prepričani, da nihče ne zna voziti tako odlično kot prav oni sami, kar bi morali opaziti in pohvaliti čisto vsi.