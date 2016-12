Najboljši in najslabši astrolažnivci

Horoskop odkriva mnoge lepe in manj lepe lastnosti, poglejte pa, kaj pravi o tem, kdo zna lagati in kdo ne.

Oven

Verjetnost laganja: srednja

Ovni niso patološki in kompulzivni lažnivci, radi pa prikimavajo pripovedovanju drugim, da bi prikrili svoje neznanje ali se pretvarjajo, da so izvedenci za temo, ki sogovornika zanima. Pogosto se zdi, da z zanimanjem poslušajo pripovedovanje, v resnici pa komaj čakajo, da druga stran konča zgodbo.

Bik



Verjetnost laganja: velika

Biki so rojeni s sposobnostjo lagati v obraz brez kančka sramu. Zato gre njihove besede vedno jemati z rezervo. Zlasti kadar obljubijo, da pridejo čez pet minut ali da so jim všeč darila, ki ste jim jih kupili.

Dvojčka

Verjetnost laganja: velika

V znamenju dvojčka rojeni posamezniki imajo neverjetnost sposobnost, da si izmišljujejo zgodbe, in skoraj nemogoče je odkriti, ali govorijo resnico ali lažejo. Ker so običajno šarmantni in všečni, jim je lahko verjeti, a vedite, da velikokrat ne bodo oklevali in vam bodo povedali natanko tisto, za kar vedo, da želite slišati.

Rak

Verjetnost laganja: majhna

Rojeni v ozvezdju raka so osredotočeni na družino, so skrbni in se zlažejo le, če skušajo z lažjo koga pred čim obvarovati. Radi govorijo drobne, nedolžne laži, da bi zaščitili čustva tistega, ki ga imajo radi.

Lev



Verjetnost laganja: velika

Laganje je temu znamenju v naravi. Levi znajo pretiravati in dogodke napihovati ter s svojimi pompoznimi besedami pritegniti poslušalce. Želijo biti v središču pozornosti in pri tem ne izbirajo sredstev.

Devica



Verjetnost laganja: velika

Običajno ne mara lagati, so pa rojeni v tem znaku sijajni prevaranti. Devica vas vešče prepriča, da je brez denarja, če jo prosite za pomoč, da je ravno mislila na vas, ko se po naključju srečata, in da je novo obleko kupila po izjemno ugodni ceni.



Tehtnica

Verjetnost laganja: srednja

Rade leporečijo, niso pa lažnivke. Običajno lažejo glede seksa, denimo o številu partnerjev, ali o tem, da jim je nekdo všeč ali ne. Če so posredi sebični razlogi, se zlahka pretvarjajo, da ljubijo, čeprav v resnici ne.

Škorpijon

Verjetnost laganja: srednja

Le težko bi ga ujeli na laži, ker kadar laže škorpijon, to počne izjemno dobro in skrije vse dokaze. A vendar ne prikriva rad resnice, največkrat se pretvarja, da vas ni videl ali da ni dobil vašega sporočila.

Strelec



Verjetnost laganja: majhna

Večina strelcev si ne mara izmišljati zgodbic in so znani po svoji brutalni iskrenosti. Če pa se zlažejo, je njihova laž nedvomno izvirna in originalna.

Kozorog

Verjetnost laganja: srednja

Še eno znamenje, ki ne mara laži, lahko pa z njo pomaga zaščititi člane družine ali si zagotoviti boljši položaj za pogajanje. Morda bo kdaj prilagodil resnico o svojih bivših, da bi očaral izbrano osebo, ali o svojih sposobnostih, da bi bil deležen boljšega plačila.

Vodnar

Verjetnost laganja: majhna

Običajno ne laže, saj se mu ne ljubi prikrajati resnice ali pa je preveč pozabljiv, da bi si zapomnil vse podrobnosti izmišljenih zgodb. Zato so njegove laži praviloma nenavadne in jih je zlahka mogoče prepoznati.

Ribe

Verjetnost laganja: majhna

Čustvene in čuteče ribe lažejo samo, kadar nekoga ne želijo prizadeti. Običajno so skrbne in zaščitniške osebe, zato včasih izustijo kakšno nedolžno laž, da ne bi prizadele čustev ljudi, ki jih imajo rade.