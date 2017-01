Najboljši ljubimec po horoskopu je … presenečenje

Rojeni v določenem znamenju premorejo ogromno strasti. V postelji so nenasitni, lahko se pohvalijo z veliko domišljije, so čutni, nežni in v seksu uživajo počasi. To so biki.

Prav zaradi teh odlik biku pripada naziv najboljšega ljubimca zodiaka. Ob njem se partnerica počuti kot kraljica, zanj je središče sveta, saj bi bik storil vse, da bi bila zadovoljna. Zanj je njen užitek še celo pomembnejši od njegovega. Zadovoljena in potešena ljubimka ga navdaja s prav posebnim ponosom.

Štirje dokazi, da so biki najboljši ljubimci