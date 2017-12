Najboljše protistresne tehnike astroloških znakov

Hiter način življenja s seboj prinaša velike količine stresa, s katerim se vsako znamenje spopada po svoje. Kam se pred napetostjo največkrat zatečejo rojeni v različnih znakih zodiaka?

Oven

Ovni so po značaju močni in uživajo v pozornosti drugih. Mirno okolje tedaj, ko rojene v tem znamenju premaguje stres, zagotovo ni prava izbira. Da bi napetost premagali, potrebujejo dinamično okolje, divjo zabavo ali vsaj kavo v glasnem lokalu v družbi dobrega prijatelja.

Bik

Bik se s stresom spopada povsem drugače. Ni pristaš bučnih in glasnih zabav, najlažje se sprosti v tišini svojega doma. Tedaj, ko ga prevzema napetost, potrebuje nekaj trenutkov samo zase, da izdela strategijo, kako naprej. Najraje v tihem in mirnem okolju. Če med štirimi stenami hrupu ne more ubežati, pa sprostitev poišče v mirnem zavetju narave.

Dvojček

Za dvojčke ni nič bolj stresnega od dolgočasja. Po naravi so radovedni, komaj čakajo na nove dogodivščine, izzive in izkušnje, ki bogatijo njihovo življenje. Prav zato tudi stres najlažje premagajo z nečim, kar jim v življenje prinaša novosti. Pa naj bodo to nakupi, spoznavanje novih obrazov ali izleti in potovanja v bolj ali manj oddaljene kraje.

Rak

Raki se najlažje sprostijo in odmislijo skrbi v ozkem krogu prijateljev in družine, s katerimi lahko brez zadrege delijo svoje skrivnosti, skrbi, misli ter stališča. Kadar rak torej čuti, da se nad njim zgrinjajo težki oblaki, pomoč in uteho običajno poišče pri ljudeh, ki so mu blizu.

Lev

Levi so dokaj športni tipi in čas radi preživljajo v naravi ali v telovadnici. Tudi pri njih premagovanje stresa doma ni pravi način. Z njim se najlažje spopadajo ob pomoči teka, kolesarjenja, planinarjenja ali dvigovanja uteži. Tako namreč iz sebe odpihnejo negativno energijo.

Devica

Rojeni v tem znaku so pogosto v stresu. S svojo željo po popolnosti ga največkrat povzročijo sami. Najlažje se ga rešijo tako, da za nekaj trenutkov prenehajo razmišljati o tistem, kar jih teži, in se osredotočijo na nekaj povsem drugega. Pomaga že kratko preusmerjanje pozornosti ob kavi, da se nekoliko odmaknejo od vsega stresnega.

Tehtnice

Tehtnice ne prenesejo neravnovesja in veliko energije namenijo temu, da bi v svoje življenje ter okolico vnesle harmonijo. Kadar se jim zazdi, da izgubljajo nadzor, je zanje najbolje, da se zatečejo k stvarem, ki jih imajo rade, denimo hobijem, in vsaj za nekaj časa poskrbijo samo zase in za svojo dušo.

Škorpijon

Rojeni v tem znamenju se s stresom spopadajo na povsem neobičajen način. Namesto da bi se osredotočili na pozitivne stvari v življenju, v pogovoru z drugimi poslušajo o njihovih težavah. Spoznanje, da niso samo oni v zagati, jim zagotavlja moč ter jih navda s pogumom, da stopijo naprej in odmislijo vse, kar jih pesti ter jim otežuje življenje.

Strelec

Strelci ne marajo biti sami. Zlasti ne tedaj, ko so v stresu in nezadovoljni s svojim življenjem. Tedaj potrebujejo dobro družbo in neredko pripravijo filmski večer pri sebi doma za izbrano družbo. Kakovostno druženje temu znamenju zagotavlja novo energijo za nove izzive.

Kozorog

V življenju potrebujejo red, navodila in akcijo. Medtem ko je za druge preveč opravil stresno, za kozoroga to ne velja: on je napet tedaj, ko ima preveč prostega časa. Takrat zato začne načrtovati aktivnosti, ki bodo sledile v naslednjih dneh, tednih, mesecih. Načrti so tisti, ki mu zagotavljajo občutek, da ima vse pod nadzorom, in mu tako pomagajo krotiti napetost.

Vodnar

Mnogi so prepričani, da se najlažje sooča s stresom, saj se lahko povsem odklopi in odmakne od vsega, kar ga teži, a vendar vodnar tega tedaj, ko je napet, ne potrebuje miru. Kadar je v stresu, hrepeni po mentalnih izzivih, kamor lahko usmeri vso pozornost. Kaj mu torej pomaga? Križanke, kvizi ali zanimivo predavanje.

Ribe

Napete ribe se tedaj, ko imajo občutek, da ne zmorejo več, zatečejo v svoj namišljeni svet. Povsem se lahko skrijejo vanj in ne pustijo, da bi stres motil njihov mir. Gre za praktično rešitev, saj lahko v svojem fantazijskem svetu vedno najdejo tolažbo ter se tako umaknejo od vsakodnevne norije.