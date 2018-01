Najboljše lastnosti rojenih januarja

Prvi mesec v letu je sinonim za nove začetke in v njem rojene posameznike odlikuje precej vrlin.

Ambicioznost

Vedno si zastavljajo visoke cilje in so zelo ambiciozni. Od svojih sanj ne odstopajo in so pripravljeni premagati vse ovire, ki jim stojijo na poti do njih.

Marljivost

So delavni, borbeni in odločni. V življenju nikoli ne mirujejo in ne zaspijo na lovorikah, temveč se vedno trudijo, da bi dosegli več tako zase kot tudi za vse, ki jih imajo radi.

Organiziranost

Znani so po izjemnih spodobnostih organiziranja in načrtovanja, zato so pogosto uspešni podjetniki ali sposobni vodilni delavci, saj znajo pozitivno vplivati na druge in jih motivirati.

Potrpežljivost

Ta jih ločuje od širokih množic. Niso nestrpni in ne pričakujejo hitrih rezultatov, temveč so tako na zasebnem kot tudi na poslovnem področju izjemno potrpežljivi in pripravljeni dolgo čakati, da njihov trud obrodi sadove.

Energičnost

Premorejo veliko energije in elana. Zaradi stalne pripravljenosti na akcijo mnoge pogosto spravljajo ob pamet.

So dobri prijatelji

Potrebujejo nekoga, s katerim lahko delijo svoje misli, načrte, vzpone in padce, pripravljeni so ponuditi roko ljudem, ki se znajdejo v stiski, zato so odlični prijatelji. Zlahka navezujejo stike, snujejo nove odnose in premorejo razumevanje za ljudi okoli sebe.

Sočutje

So sočutni in vedno pripravljeni pomagati. Prav to drugi pri rojenih januarja najbolj cenijo in spoštujejo.

Premišljenost

Gre za osebe, ki vsako svojo idejo temeljito pretehtajo. Sami in skupaj s prijatelji. Nikoli ne sprejemajo hitrih, nepremišljenih ali impulzivnih odločitev.

Smisel za humor

Z njim zlahka nasmejejo družbo, zato veljajo za zabavne in šarmantne.