Najboljša življenjska mantra za vsako znamenje

Mantre, kratke trditve ali napevi, nam pomagajo ostati osredinjeni na svoje cilje. Če jih vsak dan ponavljamo ali si jih zapišemo, tako da nas spremljajo, nam lahko namreč z zakonom privlačnosti pomagajo pritegniti v življenje, kar si želimo. Saj veste, ko si nečesa želimo, si vse stvarstvo prizadeva, da bi se nam želja izpolnila, kot je zapisal že Paulo Coelho. Poiščite svojo glede na rojstno znamenje!



Oven



Samozavestni in odločni ste, vedno morate biti prvi in glavni. Ne znate pa se prepuščati toku življenja, spustiti krmila iz rok in prenehati nadzorovati vse okoli sebe.



Vaša mantra je: Sprejemam, kar je, spuščam, kar je bilo, in zaupam v tisto, kar prihaja.



Bik



Osredotočeni ste na razvajanje in uživanje, veliko vam pomeni materialno, znate biti lenobni in težko vas je pripraviti, da se za kaj potrudite. Naučiti se morate zavihati rokave.



Vaša mantra je: Najdragocenejše v življenju nikoli ne pride zlahka.



Dvojčka



Zelo družabni ste, vedno želite ugajati drugim, kar vas včasih privede v pretvarjanje, zaradi česar vam očitajo dvoličnost. Tudi opravljanje vas večkrat spravi v težave.



Vaša mantra je: Če ni prav, tega ne storim, če ni res, tega ne rečem.



Rak



Občutljivi ste in čustveni, kar spravlja vašo okolico ob pamet. Nerazumno nihanje razpoloženja vam pogosto zamegli presojo in odnese marsikatero priložnost.



Vaša mantra je: Nikoli ne pustim, da moja čustva premagajo mojo inteligenco.



Lev



Radi ste v središču pozornosti, zaverovani ste vase in sploh ne opazite mnenja in čustev drugih. Imate sicer prijatelje, a tudi pred njimi ste nenehno na odru. Naučiti se morate razširiti pogled.



Vaša mantra je: Ne vrti se vse samo okrog mene.



Devica



Sposobni ste, delovni, predani in pridni, nagnjeni k perfekcionizmu. Toda tako do sebe kot drugih ste pogosto preveč kritični in neprizanesljivi, kar velikokrat zatre veselje in zabavo.



Vaša mantra je: To, kar sem, je dovolj.



Tehtnica



Ne znate se odločati, v neskončnost tehtate vsako odločitev. Za vsako ceno želite ugajati drugim, tudi na svojo škodo. Sploh pa ne znate postavljati meja, kadar so vpletena čustva.



Vaša mantra je: Sledim srcu, a jemljem možgane s seboj.



Škorpijon



Slovite po svoji neizprosnosti in maščevalnosti. Iz karmičnih razlogov bi bilo sicer dobro, da bi se naučili odpuščati in biti malce prizanesljivejši z drugimi.



Vaša mantra je: Ubijem jih s prijaznostjo in pokopljem s smehljajem.



Strelec



Ljudi radi ohranjajte na razdalji, zato se zdi, da ste hladni, vzvišeni in najpametnejši. Če se naučite zaupati in spustite druge blizu, lahko opazite, da vas marsičesa učijo.



Vaša mantra je: Pripravljen sem poslušati druge in se učiti. Nimam vedno o vsem prav, nihče nima.



Kozorog



Naravnani ste k doseganju ciljev, ambiciozni, pogosto poslovno uspešni. Toda ker vam je tako pomembno, da dosežete uspeh in najboljši rezultat, ste nenehno v skrbeh, da se vam lahko izmakne.



Vaša mantra je: Zaskrbljenost nikoli ne spremeni rezultata.



Vodnar



Znani ste po svoji trmi in nepredvidljivosti, potrebujete veliko svobode in ne marate ničesar konvencionalnega. Najbolje je, da se prepuščate in greste s tokom.



Vaša mantra je: Odprt um, odprto srce.



Ribi



Vodijo vas čustva, ki jih prevzemate od drugih, intenzivno doživljate in pogosto vas pahnejo v težave, ker želite vsem ustreči. Preobčutljivi ste, stvari, ki si jih ženete k srcu, pa pogosto niso pomembne.



Vaša mantra je: Ne razmišljam preveč, samo spuščam.