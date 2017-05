Naj bo vaša nova mantra: briga me!

Hkrati nam energijo velikokrat jemljejo majhne stvari. Recimo to, ali se rdeče superge ujemajo s temno modrimi hlačami in ali smo kupili sončna očala po zadnji modi. Tudi to je povezano s tem, kaj si bodo drugi mislili o naših izbirah, kot da okolica nenehno narekuje naše odločitve in način razmišljanja. Toda v resnici je večina dvomov o osnovnih vsakdanjih stvareh ter družbenih kompromisov, ki jih sklepamo, da bi ugajali in bili sprejeti, nepomembna in z njimi samo izgubljamo dragoceni čas. Če se ustavimo in pomislimo, naše okolici podrejene odločitve spremlja občutek, da smo postali ujetniki, obtičali v rutini in nas v življenju nič več ne veseli. Vzrok za vse to je, da smo brez energije, saj nam jo posrka nenehno ukvarjanje z drugimi in njihovimi težavami.



Občudujete tiste, ki so uspešnejši od vas? Bolj sproščeni in močni? Pa ste kdaj pomislili, da so takšni, ker jih načeloma ne briga kaj dosti, kaj si drugi mislijo o njih, prav tako se ne ukvarjajo z drugimi in ne vodijo svojega življenja po njihovem nareku. Čas je, da se osredotočite samo nase, svoje življenje in svojo pot, sledite svoji resnici, intuiciji in občutku, kaj je prav za vas. Stavek »briga me« naj postane vaša mantra, ki si jo ponovite vedno, ko se morate opomniti na to.



Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri. Preberete pa ga lahko tudi v današnjih Slovenskih novicah.