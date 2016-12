Nahranite svoje čakre

Znano je, da premalo spanja, stres in uživanje preveč slanih, sladkih in mastnih jedi še dodatno spodbuja željo po hrani. Vsega naštetega pa je v mesecu, ko se poslavljamo od starega leta, običajno veliko preveč. Posledice opisane kombinacije so slabo počutje, utrujenost in to, da ste popolnoma brez energije. Naše čakre, posledično pa vse naše telo, um in čustva, so vrženi iz ravnotežja. Verjetno vas večina ravnovesja čaker ne povezuje z načinom prehranjevanja, toda veliko bolje se boste počutili, če boste čakre pravilno nahranili ne samo z meditacijo, molitvami, mantrami ali katero drugo duhovno hrano, ampak tudi z živili, ki vam jih bodo pomagala spraviti nazaj v ravnovesje. Kadar se počutite napete, se nikakor ne morete upreti eni vrsti hrane, ste brez teka, imate neurejeno prebavo, vam primanjkuje samozavesti ali ste postali kar naenkrat agresivni in jezni. Preverite, katero čakro morate spraviti v red in katera vrsta hrane vam je pri tem lahko v pomoč.



Okrepite zavedanje sebe

PRVA, KORENSKA ČAKRA



Premočno spodbujena prva čakra lahko povzroča preganjavico, nervozo, strahove in agresivnost. Premalo aktivna pa apatijo, depresijo, pasivnost, letargičnost, prenajedanje.

Hrana, ki vam bo pomagala: Gomolji in korenine: korenje, krompir, redkev, repa, čebula, česen.

Proteini: jajca, meso, tofu, fižol, izdelki iz soje, arašidovo maslo.

Začimbe: rdeča paprika, poper, kajenski poper, drobnjak.

Odkrijte seksualnost



DRUGA, SPOLNA ČAKRA



Preveč aktivna lahko povzroča različne odvisnosti – od drog do iger na srečo, napetost, frustracije, strah pred izkazovanjem čustev in pred tem, da bi se počutili dobro, da bi uživali, kompulzivno vedenje, premalo delujoča pa nezainteresiranost, depresijo in pomanjkanje želje po spolnosti.

Hrana, ki vam bo pomagala:

Sadje: melona, mango, jagode, pomaranče, kokos.

Med in oreščki: mandlji, orehi.

Začimbe: cimet, vanilja, sezam, rožičevec.

Ostanite zvesti sebi

TRETJA ČAKRA ALI SONČNI PLETEŽ

Močno spodbujena tretja čakra lahko povzroči, da oseba postane preveč zagledana vase, ukazovalna, ozkogleda, premalo aktivna pa pripomore k zmanjšanju koncentracije, neodločnosti in pasivnosti.

Hrana, ki vam bo pomagala:

Žitarice: testenine, kruh, riž, laneno seme, sončnično seme.

Mlečni izdelki: mleko, različni siri, jogurt.

Začimbe: ingver, poprova meta, melisa, kamilica, kurkuma, kumina, janež.

Pozdravite čustvene rane



ČETRTA, SRČNA ČAKRA



Odprta četrta čakra spodbuja ljubezen, dobrosrčnost, prijaznost, potrpežljivost in sposobnost odpuščanja, zaprta ali blokirana pa vodi v pohlep, ljubosumje in željo po ukazovanju.

Hrana, ki vam bo pomagala:

Listnata zelenjava: špinača, blitva.

Križnice: brokoli, cvetača, zelje, brstični ohrovt.

Tekočina: zeleni čaj.

Začimbe: bazilika, timijan, peteršilj, žajbelj.

Izboljšajte komunikacijo

PETA ALI GRLENA ČAKRA

Preveč aktivna peta čakra lahko pripelje do negativnih čustev, opravljanja in občutkov krivde, premalo aktivna pa do zmedenosti, opravljivosti, zamerljivosti, sovražnosti in zahrbtnosti.



Hrana, ki vam bo pomagala:

Tekočina: voda, sadni sokovi, zeliščni čaj.

Citrusi: limone, limeta, grenivka.

Sadje: jabolka, hruške, slive, breskve.

Začimbe: sol, limonska trava.

Okrepite intuicijo



ŠESTA ČAKRA ALI TRETJE OKO



Preveč aktivno tretje oko lahko povzroča halucinacije, preganjavico in zasanjanost, premalo aktivno pa pomanjkanje domišljije, ozkogledost in neobčutljivost.

Hrana, ki vam bo pomagala:

Jagodičevje: borovnice, rdeče grozdje, črni ribez.

Tekočina: rdeče vino in grozdni sok.

Začimbe: sivka, makova semena.

Povežite se z vesoljem



SEDMA, KRONSKA ČAKRA



Pravzaprav za to čakro ne obstaja nobena določena ali priporočljiva vrsta hrane, namesto tega nanjo pozitivno vplivata molitev in meditacija. Za negovanje te čakre si morate vzeti veliko časa, biti morate umirjeni in vaditi pravilno dihanje.