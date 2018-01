Nadležne lastnosti astroloških znakov

Zakaj nikakor ne morete obdržati prijateljev, kaj šele prave ljubezni? Morda zato, ker prevečkrat na plano privrejo manj prijetne lastnosti vašega astrološkega znaka. To vam tisti, ki so vam blizu, najpogosteje zamerijo.

Oven

Pojma nimate, kako nadzorovati, obvladovati in pravilno izražati svoja čustva. S histeričnimi izpadi in izbruhi jeze velikokrat prestrašite in od sebe odvrnete vse v svoji bližini. Tedaj si oni želijo samo, da bi se že končno pomirili.

Bik

Trma. Vse mora biti po vaše. Od svojega prepričanja ne odstopate, in kdor se z vami ne strinja, po vašem mnenju preprosto nima prav. Res ste polni sebe, prav zato pa včasih tako naporni.

Dvojčka

Odrastite že enkrat. Nehajte se že truditi ugajati vsem, ne posnemajte vseh, ki so po vašem mnenju boljši, prenehajte se obračati po vetru in končno pokažite, da imate hrbtenico. To, da se stalno trudite biti zabavni in v toku s časom, še zdaleč ne pomeni, da takšni tudi ste. Postanite samostojnejši in vsaj kakšno delo opravite sami.

Rak

Od vaše preobčutljivosti se ljudem meša. Prenehajte jemati stvari tako osebno. Nihče ne želi ob sebi nekoga, ki stalno hrepeni po sočutju in se smili samemu sebi. Da, svet je krut. Dobrodošli v njem.

Lev

Spustite se na Zemljo ter prenehajte povsod pričakovati komplimente in pohvale. Nihče ni dolžan stalno hraniti vašega ega in zapolnjevati vaše življenjske praznine. Nikogar ne zanima vsakih pet minut, kakšna je vaša pričeska.

Devica

Žal ni nihče popoln in tudi sami niste. Čas bi bil, da se tega začnete zavedati. Nihče ne more izpolnjevati vaših meril, zato prenehajte stalno kritizirati in se naučite kdaj koga tudi pohvaliti.

Tehtnica

Nehajte izkoriščati vse okoli sebe. Nihče ne želi biti v vlogi hlapca ali dekle. In naučite se sami zadovoljivo preživljati čas, ne da bi se vedno zanašali na druge.

Škorpijon

Vaš ego takoj napolni prostor in nihče ga ne želi občutiti. Če je nekdo nekaj dosegel, bi vi nedvomno to storili bolje in učinkoviteje. Ali ste ga celo že prehiteli ... Prav zato vas mnogi ne marajo. Laži in stalno poudarjanje vaše prevlade namreč večini hitro začnejo presedati.

Strelec

Dojemite že, da se svet ne vrti okoli vas. Ko boste to dojeli, boste morda našli nekoga, ki bi se z veseljem družil z vami.

Kozorog

Kozorogi ste, milo rečeno, naporni. Prenehajte biti tako hladni in nesproščeni. Zagotovo se tudi v vas skriva kanček zabavne osebnosti. Če je ne pokažete, je vsem v vaši družbi neprijetno.

Vodnar

Že po naravi izstopate, tega vam nihče ne zameri, toda to, da se na vse pretege trudite pokazati svojo ekscentričnost, je za mnoge lahko moteče in odbijajoče.

Ribi

Pustite steklenico vina in se vsaj skušajte imeti radi ter poglejte na svetlo plat življenja. S svojim malodušjem in črnogledostjo sebi in drugim uničujete dneve, tedne, mesece, leta ... Za vaše neuspehe niso krive zvezde in planeti, temveč vi sami.