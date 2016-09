Mrki, znanilci sprememb

Presenetijo nas, pretresejo, prisilijo v akcijo in menjavo življenjske smeri. Šele mesece pozneje ugotovimo, da so bili spodbudni in so nas prisilili v koristne spremembe, ki si jih sami ne bi upali narediti. Mrki so kot prst usode, ki nam glasno pokaže, kje smo skrenili s poti. pogosto nas z vso silo porinejo v pravo smer.

Običajno se zgodijo štiri mrki na leto, vedno v parih – Sončni in Lunin, najprej v enem, čez pol leta pa v nasprotnem znamenju zodiaka. Letos bo tako septembrski Sončev mrk v devici, februarja 2017 pa nasproti njega v ribah. Ker delujejo ciklično in vzajemno, to pomeni, da prvi v nizu osvetli nepredelano temo ali življenjsko področje, s katerim se nato pol leta ukvarjamo, mrk na nasprotni strani pa prinese rezultat oziroma zaključek tega procesa. Serija mrkov na osi devica-ribi se zaključi leta 2017 in tako konča večletno transformacijo ljudi, ki imajo planete v teh dveh znamenjih. Šele čez 7 let bodo mrki ponovno padli v omenjeni znamenji, na približno iste stopinje device in rib pa čez 19 let.



Najmočneje jih čutimo, če padejo na ali blizu našega Sonca, ascendenta, Lune, vladarja horoskopa, osi rojstne karte, čeprav dogodke sprožijo tudi mrki na drugih naših planetih.



Pri Sončnem mrku je Luna med Soncem in Zemljo in zakrije Sonce. Prinaša nam nove začetke, preusmeri nas na drugo pot. Pogosto najprej nekaj izgubimo ali zaključimo, šele nato se pokaže nova smer oz. priložnost.



Pri Luninem je Zemlja med Luno in Soncem. Običajno prinaša zaključek nekega procesa, lahko gre tudi za žetev na račun preteklega truda. Leta garate v službi, mrk pade na planet v hiši kariere – povišani ste v vodjo oddelka.



Odkar opazujem mrke, vem, da so med najbolj zanimivimi načini predvidevanja dogodkov. S Sončnim mrkom na Uranu, ki je vlada moji hiši kariere in je v 6. hiši dela, sem čez noč pustila izkoriščevalsko službo. Enako hitro in nepričakovano sem v tednu dni dobila novo, ki mi je korenito spremenila življenje. Ob Luninem mrku na Plutonu, ki je vladar moje hiše zdravja, sem morala na operacijo. Lunin mrk je zahteval urejanje težave 'za nazaj'.



Kaj morate vedeti o mrkih …



Mrki vedno prinesejo spremembe, dogodke: rojstva, zaroke, napredovanje, potovanje, operacijo, prodajo hiše, selitev, izid knjige, ločitev … Ti dogodki nam spremenijo življenje, saj nas hoče vesolje poriniti naprej, četudi se temu upiramo in si sami ne upamo stopiti na področje, na katero nas usmerijo.

Nekaj se konča, nekaj se začne. V času mrkov hodite po zibajočem se mostu. Živčni ste. Ko ste na drugi strani, se most za vami podre in veste, da ne morete nikoli več nazaj na drugo stran. Če ste se z nekom razšli ob mrku, ne boste znova prišli skupaj z njim. Vrata so se zaprla za vedno in ne morete nazaj, samo naprej. Čeprav se spremembe odvijajo že/še mesece okoli mrka, jih najprej doživljamo kot šok. Šele pozneje spoznamo, da so bile v njih skrite priložnosti.

Najmočneje boste občutili tiste, ki se dotikajo vaših planetov.

Prinašajo nepričakovane dogodke, ki so zunaj našega nadzora, in sprožijo korenite spremembe. Nepredvideni zunanji dogodki postavijo vaše življenje na glavo in vas prisilijo v ukrepanje. Pogosto nimate možnosti izbire in šele pozneje spoznate, za kaj je šlo v resnici.

Pospešijo dogodke in spreminjajo naše načrte. Načrtujete npr. poroko, toda partner dobi službo v tujini in namesto tega se selite.

Namen mrka je, da osvetli del življenja, ki potrebuje našo pozornost – in pritegne jo zelo pompozno. Šele čez pol leta vidimo širšo sliko dogajanja in nam je jasno, zakaj se je vse to moralo zgoditi.

Razkrivajo prave obraze ljudi, posebno Lunin.

Sprejmite sporočilo mrka brez upiranja. Zavedajte se, da imate zvezane roke in ne morete vplivati na dogajanje, ki je dokončno. Če se z nekom razidete, ne bo ponovitve.

Opazujte vse znake in sporočila mrka. Poleg glavnega dogodka se pogosto odvija še kup manjših.

Lahko odnesejo pomembnega človeka iz vašega življenja: Sončni moškega, Lunin žensko.

V času mrkov se ne lotevajte velikih projektov. Če podpisujete pogodbo, počakajte vsaj nekaj dni po mrku. Mrki prinesejo na plan resnico. Lahko se zgodi tudi, da zadeve padejo v vodo.

Mrk v času pet dni okoli vašega rojstnega dneva pomeni, da bo naslednje leto prelomno za vas.

Njegovega vpliva ne čutimo vedno točno na dan mrka. Dogodki se lahko odvijejo v istem tednu ali mesecu dni.

Čustveni in občutljivi boste, posebno ob Luninem mrku.

Ne označite jih takoj za slabe ali dobre, saj vedno sledi še 'drugo dejanje'. Če nekaj zgubite, boste verjetno dobili nekaj novega. Bodite potrpežljivi.

Lahko vam prinesejo dobre stvari, a nekdo plača ceno za to. Sodelavka je npr. odpuščena, vi pa napredujete na njeno mesto.

Odpirajo vrata možnostim, o katerih si niste upali niti sanjali.

Če je planet, ki ga osvetli mrk, rojstno dobro položen, sledijo dobri dogodki, če ne, pa izzivi. Nikoli pa mrki ne prinesejo ničesar, kar ni obljubljeno v rojstni karti.