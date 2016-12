Mrki, retrogradna Venera in Merkur

Napredek bo v 2017. predvsem na področjih zelene tehnologije, trajnostnega razvoja in varovanja okolja, stare in preživele navade morajo zamenjati novi načini bivanja in medsebojnih odnosov. Vse to sporoča Venera, ki je vladarica leta.



JANUAR



Od 1. 1. do 8. 1. bo Merkur retrograden, obdobje ni primerno za novosti ali nakupe. Do 10. 1. bo Sonce v kvadratu z Uranom, tik pred ščipom, ki 12. 1. lahko prinese nenadne preobrate, spremembe in nenavadne ideje. Družbeno bo to nestabilno obdobje. Ščip 12. 1. bo še naprej povzročal spremembe, v tem času bo Merkur na ascendentu karte Slovenije in bo dvignil prepoznavnost države in vseh njenih vrednot. Vse do konca meseca, ko bo luna upadala, bosta pomembna dinamična aspekta, Mars in Venera v kvadratu s Saturnom – velik razkorak bo med naprednimi idejami in okostenelo zakonodajo. Priporočam, da pri vseh inovativnih projektih razmišljate globalno, ne trudite se izpeljati projektov v Sloveniji, če ne gre, temveč pojdite z njimi v tujino – tako boste morda laže uresničili svoje zamisli.



FEBRUAR



Merkur potuje po vodnarju, kjer se v natalni karti Slovenije sreča s Saturnom. Jupiter se 6. 2. obrne v retrogradno gibanje in tako potuje do 10. 6. in v retrogradni fazi praviloma upočasnjuje vse procese, v svoje dejavnosti moramo vložiti več napora. Praviloma se v tem času pokažejo sadovi minulega dela. Delni lunin mrk bo 11. 2. zaostril družbeno dogajanje, hkrati bo odpiral možnosti za nova poznanstva in sodelovanje. Popolni sončni mrk bo 26. 2. na 8. stopinji rib. Mars in Uran bosta v času mrka v konjunkciji v 9. hiši Slovenije in hkrati v opoziciji z Jupitrom iz 3. hiše. To pomeni, da so največja ovira v Sloveniji prav pomanjkanje spoštovanja in medsebojne podpore ter blokada naprednih idej zaradi birokracije, zakonodaje in pravnega sistema. Osebno daje ta mrk priložnost pogumnim, vendar bodo žal, če bodo hoteli dobro poslovati, morali svoja podjetja postaviti zunaj Slovenije.



MAREC



Venera se 4. 3. obrne v retrogradno gibanje, tako bo potovala do 15. 4. V tem času ni dobro sklepati pogodb, prav tako ni priporočljiva poroka. Se pa velikokrat obnovijo ohlajeni odnosi. Ščip bo 12. 3., Merkur bo v kvadratu s Saturnom. Prinašal bo večje izzive na družbeni ravni, vlada bo na preizkušnji, nujno bo treba izboljšati administrativne postopke, kot so pridobivanje dovoljenj, certifikatov in podobno. Marec bo dinamičen, vendar tudi konflikten mesec, odpirale se bodo velike priložnosti na področju turizma in podjetništva, ta energija bo vztrajala vse do sredine poletja.

SLOVENIJA V LETU 2017 Slovenija bo svoj izjemni potencial slabo izkoristila. Sonce v njeni karti je sicer dobro postavljeno in ustreza vsem pogojem napredka, vendar je država preveč zakoreninjena v tradicionalne vzorce. Posameznikom lahko uspe v športu ali drugih oblikah tekmovanja, izkazovanja, prikazovanja takšnih ali drugačnih sposobnosti, tu pa se zgodba bolj ali manj zaključi. Za resen napredek bi morali spremeniti medsebojne odnose, saj Slovenci vse preveč nadziramo drug drugega in težko podpremo resnične genije, da se razvijejo in prispevajo svoj delež k napredku človeštva. Izjemen potencial se namreč odpira v znanosti, inovacijah in tehnologiji, za katere obstaja premalo podpore. Astrologija poudarja, da srž težave ni v vladi, ampak v medsebojnih odnosih, pri katerih vsakdo poskuša vsiljevati svoja prepričanja drugim. Leto bo sicer prineslo velik napredek na področju turizma, več bo tujih investicij, Slovenija bo postala zanimiva, zaposlovanje se bo dvignilo in zavladal bo nekoliko večji optimizem.

APRIL



Nebesna vladarica ljubezni bo retrogradna do 15. 4. Do takrat se stvari še ne bodo razvijale tako, kot bi si želeli. Po 15. se bo vse začelo pospešeno odpirati. Ščip 11. 4. bo prinesel spremembe na ravni EU, Sonce in Uran bosta v tem času v konjunkciji. Kaže se vse večja podpora zelenim projektom, zeleni energiji, zdravemu življenjskemu slogu. Po Venerinem obratu bo razvoj podjetništva dobival večjo podporo, čeprav bodo pri nas še vedno zaostajale spremembe na administrativnem področju, na to nas opozarja Merkur, ki se bo 10. 4. obrnil v retrogradno gibanje in bo tako potoval do 5. 5. V tem času ni priporočljivo sklepati pomembnih pogodb ali začenjati novih projektov. V aprilu se obrne v retrogradno gibanje tudi Saturn, kar bo spodbujalo konzervativno miselnost in oteževalo napredek k bolj odprti družbi.



MAJ



Do 5. 5. bo Merkur potoval retrogradno, retrogradna bosta tudi Jupiter in Saturn. Vse to bo dajalo priložnost, da opazimo določene pretekle napake na družbeni ali osebni ravni in jih popravimo. Maj bo mesec velikih priložnosti. Slovenija se izjemno odpira v turizmu, tranzitni Jupiter bo v karti Slovenije v sekstilu z natalnim Jupitrom, država bo vse bolj zanimiva za tuje vlagatelje, saj se bo potrjevala kot varna. Astrološko vesolje je od majskega ščipa odprto za vse napredne, nove in nenavadne ideje. Merkur bo v konjunkciji z Uranom. Bodite pogumni in predvsem si upajte biti izvirni, kajti prežvečenih fraz ne bo kupoval nihče.



JUNIJ



Junija energija narašča in bo dosegla vrhunec. Astrološko nebo podpira vse napredne ideje. Predvsem bo viden preskok na vseh področjih trajnostnega gospodarjenja. Planeti opozarjajo, da se moramo v Sloveniji v letu Venere potruditi za ohranjanje čistost rek, iz evropskega proračuna bodo na voljo sredstva za večje čistilne sisteme, čiste reke in zdravo okolje so namreč naša največja tržna niša. Jupiter se junija obrne v direktno gibanje in prinaša nove priložnosti.