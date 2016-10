Modrosti dalajlame

Njegove misli in nazori so strnjeni v knjigah, intervjujih in predavanjih ter se dotikajo številnih področij, od ženskih pravic do reinkarnacije, največ pa se jih dotika povsem praktičnih načel za lažje in srečnejše življenje.



Bodite sočutni



Meni, da je človekovo preživetje najbolj odvisno od sočutja. Tudi znanstveniki so potrdili, da v stanju sočutja doživljamo podobne občutke kot pri spolnem odnosu ali na sproščujočih počitnicah. Pravijo, da je sočutje dobro za zdravje, saj omejuje stres, uravnava srčni utrip in spodbuja imunski sistem.



Sočutni ste lahko že s tem, da razumete in se vživite v človekova čustva in počutje. Da govorite z njim in vas zanima, kaj preživlja, kar je seveda zahtevnejše kot to, da ste z nekom samo prijazni. Če ste sočutni, to pomeni, da se čustveno vpletete v zgodbo sočloveka. Vprašate ga, če potrebuje pomoč, in mu pomagate, pa če gre za bolnega prijatelja, nekoga, ki je izgubil službo, sorodnika v depresiji, nekoga, ki se ločuje, ali brezdomca.



Bodite prijazni in pomagajte drugim



»Ne potrebujemo templjev, niti zapletene filozofije. Naše srce in možgani so naš tempelj, filozofija pa je prijaznost,« pravi dalajlama.



Prijaznost in srčnost nas namreč nič ne staneta, dobrobit in sreča, ki nam ju prinašata, pa sta občutna. Raziskovalci na Harvardu so izvedli zanimivo študijo o tem, da so ljudje, ki razdajajo denar drugim, srečnejši kot tisti, ki vsega zapravijo zase. Zato, kot pravi dalajlama: »Bodite prijazni vedno, ko je to mogoče. In vedno je mogoče!«

Sreča

Dalajlama pravi, da je namen naših življenj, da bi bili srečni. Ob vseh obveznostih in zapolnjenih urnikih je edino, kar šteje ob koncu dneva, naša sposobnost, da najdemo srečo in zadovoljstvo. Dalajlama poudarja, da smo vsak dan obkroženi s sporočili o materialnih dobrinah, skoraj ničesar pa ne zaznavamo o odpuščanju, sočutju, potrpežljivosti, strpnosti in prijaznosti. Svet okoli nas se ne vrti okoli teh vrednot. Pa vendar, da bi bili srečni, moramo prav te postaviti na vrh svoje lestvice vrednot. »Sreča izhaja iz naših dejanj,« pravi dalajlama.



Notranji mir



Dalajlama priporoča vsem, da nekaj časa vsak dan preživimo v samoti. Ta čas je namenjen predelovanju stvari in tem, s katerimi se srečujemo čez dan, kar prežene negativne misli in čustva, kot so jeza, maščevanje, ljubosumje in utrujenost. V času, ko si obnovimo moči in zaloge energije, jih zamenjamo z optimizmom, hvaležnostjo, ljubeznijo in mirom. Dalajlama poudarja, da je samo umirjen um lahko vir sreče in trdnega zdravja. Vsaj pol ure na dan si vzemite zase. Lahko greste preprosto na sprehod v naravo, kjer ste sami s svojimi mislimi.



Ne škodujte drugim



»Če morete, pomagajte drugim; če jim ne morete, pa jim vsaj ne škodujte,« pravi. Če namreč začnete širiti laži, opravljati, nadlegujete druge in se spravljate nanje, se okoriščate na račun drugih, se vam bodo negativne posledice vaših dejanj prej ali slej vrnile kot bumerang. In ne pozabite, da smo našteli le nekaj primerov, kako ste lahko zlobni do ljudi. Če se zazrete vase in ste odkriti s seboj, lahko gotovo najdete še kaj, kar počnete, kar ni prav in pošteno do drugih.



Negujte prijateljstva



Nikoli ne podcenjujte pomena prijateljstva. Toda tudi odnosi s prijatelji potrebujejo vašo skrb in predanost, da vam lahko prinašajo pozornost in zaupanje. Prava prijateljstva ne bodo nikoli temeljila na denarju in koristih, ki jih imate od njih. Dejstvo je namreč, da prav ta vodijo v osamljenost. Potrudite se, da ustvarjate in vzdržujete pristne, srčne odnose, v katerih je uravnoteženo dajanje in prejemanje med obema vpletenima osebama. Tudi če se zgodi, da se s prijateljem ne strinjata, se potrudite zgladiti nesporazum in stališča, preden zavržete prijateljstvo.



Ne pustite, da vam vlada tehnologija



Dalajlama ima na twitterju osem milijonov sledilcev. Toda čeprav se zaveda prednosti družabnih medijev, na primer olajšan način komunikacije in prenašanja sporočil, kljub temu svari pred njihovo pretirano uporabo zaradi sledečih razlogov: lahko vas zasvojijo in vladajo vašemu življenju in navadam – samo poglejte ljudi v restavraciji, ki brskajo vsak po svojem telefonu, namesto da bi se pogovarjali. Vprašajte se, ali v vašem življenju vlada tehnologija ali jo ohranjate pod nadzorom? Se zavedate, da so družabni mediji slab nadomestek za pravo prijateljstvo in da zaradi pretirane osredotočeni na virtualno resničnost pogosto trpijo vaši odnosi v resničnem življenju? Dalajlama pravi: »Tehnologija nadzoruje naša življenja. Ni dobro, da postanemo njeni sužnji.«



Sporočila o življenju



• »Zavedajte se, da velike ljubezni in veliki dosežki vključujejo veliko tveganje.« Če velika priložnost ne bi zajemala tveganja, bi to počeli vsi in bi bilo nekaj povsem običajnega. Gotovost je v življenju lahko blagodejna, toda hkrati je dolgočasna.



• »Tudi ko ste izgubili, niste izgubili lekcije.« Seveda zato, ker drugič ne boste ponovili iste napake. Toda tudi strah pred neuspehom vam ne sme preprečiti poskušanja, saj vam bo na koncu zagotovo uspelo.



• Zavedajte se, da je to, da včasih ne dobite tistega, kar si želite, največja sreča, ki ste je lahko deležni. Pogosto namreč nekaj, kar si tako goreče želite, ni prava stvar za vas. Vesolje včasih deluje po svoje, vendar se mu naučite zaupati, saj včasih s širše perspektive veliko bolje vidi širšo sliko. Če se nekaj ni izšlo po načrtih, preprosto počakajte, da se izkaže, zakaj je bilo to dobro.



• Ko se zavedate, da ste naredili napako, zavihajte rokave in jo popravite. Prvi korak je, da prevzamete popolno odgovornost za svoja dejanja in se opravičite vpletenim, če presodite, da bi se morali.



• Bodite odprti za spremembe, toda ohranite svoje vrednote. Vse v svetu se nenehno spreminja, tako vi sami kot vaša okolica. Nenehno se vam dogajajo nove stvari in doživljate nove izkušnje, prihajate do novih spoznanj. Pozdravite spremembe v svojem življenju, vendar ohranite svoje temeljne vrednote in prepričanja.



• Naučite se molčati. Ne samo da vam ni treba vsega komentirati in se vpletati v vsako razpravo, prav tako si vzemite trenutek, preden se odzovete na situacijo ali vprašanje. Trenutek tišine vam lahko namreč prinese logičen pogled na zadevo, saj vas ob vsakem novem dražljaju sicer najprej preplavijo čustva, ki lahko zameglijo vašo razumsko presojo. Vedno si vzemite trenutek premisleka, preden ukrepate. Naj vas ne vodijo zaletavost, neučakanost in nepazljivost.



• V vašem domu naj vlada ljubeče vzdušje. Ne morete vplivati na vsako malenkost v družinskih odnosih, saj ni vse samo na vas, toda če se potrudite osnovati ljubeče vzdušje doma, se bo ta energija samodejno odražala tudi v vašem odnosu, še posebno če imate otroke.



• Ob prepirih se osredotočite samo na trenutno situacijo. Največja napaka je, da v prepiru privlečemo na plan še tono malih zamer iz preteklosti in jih zmečemo v obraz človeku, ki nas je razjezil. Odpuščajte pretekle napake in se osredotočite samo na sedanjost.



• Delite svoje znanje. Ne zadržujte naukov zase, delite, kar se naučite, z drugimi. Pomagajte jim, da se izognejo vašim napakam in spodrsljajem.



• Dobro skrbite za Zemljo. Zemlja je naš dom, zato po svojih najboljših močeh prispevajte k temu, da ostane čista za prihodnje rodove.



• Enkrat na leto se odpravite nekam, kjer še niste bili. Nove izkušnje in novi kraji vam prinašajo nova spoznanja, poleg tega se boste lahko spočili, odmaknili od vsakdanjih obveznosti in na marsikaj v življenju pogledali z razdalje oziroma z drugega zornega kota.



• Svoj uspeh ocenjujte po tem, čemu ste se morali odpovedati, da ste ga dosegli. Če ste se namreč morali odpovedati času z družino za napredovanje v službi, to sploh ni uspeh. Vedno razmislite tudi o ceni, ki jo morate plačati za to, da pridete na vrh.