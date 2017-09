Močni ljudje, težavna razmerja

Največji izziv močnih ljudi je pogosto ustvariti uspešno razmerje. Vzrok je v tem, da si ustvarijo življenje, ki popolnoma deluje, to pa se začenja spreminjati, ko vanj pride še nekdo, ki jim je blizu. Čeprav jim je vse jasno in obvladujejo življenjske izzive, jim odnos prinese nove preizkušnje, ki jim ne znajo biti kos.

Pogosto želijo pomagati in zdraviti druge, ponudijo jim ramo in uho za poslušanje, lahko pa so tudi spužve, ki prevzemajo nase negativnosti drugih. Zato pritegnejo »zavožene« ljudi, ki jih je treba rešiti. Če torej začutite, da ste na reševalni misiji in vas večno ubogi partner celo izčrpava, je čas, da naredite red v odnosu – začasno ali vedno.

Drugi tip odnosov, ki jih doživljajo samostojni ljudje, so karmični. Pritegnejo nas kot magnet, a se ne zavedamo, da se za njimi skrivajo neporavnani dolgovi. Tako razmerje nas priklene in onemogoča, da bi šli lahko naprej. Začne se z navdušenjem in letenjem po zraku, nadaljuje pa z bolečim preobratom. Namen razmerja je, da spustite staro bolečino, se očistite in greste naprej.

Kako si lahko pomagate?

Dovolite si biti na avtomatskem pilotu, ko se znajdete v odnosu. Ali z drugimi besedami, pojdite s tokom.

Znebite se ovir, ki se postavljajo na pot vašemu prejemanju ljubezni. Zaradi svoje neodvisnosti in svobode namreč močni ljudje pogosto ne spustijo drugih čustveno blizu. Zdi se jim, da s tem zmanjšajo verjetnost, da bodo ranljivi in prizadeti, a se ne zavedajo, da to hkrati omeji možnosti, da najdejo ljubezen.

Dovolite, da vas izkušnje okrepijo kot človeka in ljubimca. Dovolite, da vas hranijo, učijo in vam pomagajo rasti.

Osredotočite se nase. Če se imate res radi, boste lažje dosegli svoje cilje v odnosu.

Če je razmerje težko, to sprejmite in pojdite dalje. Pogosto se najtežji odnosi v življenju na koncu izkažejo za najbolj koristne.