Mesec sprejemanja in predaje

Morda ste še vedno pod vtisom, kot da ste bili na potovanju, ki vas je izzvalo in prebudilo tako v fizičnem kot duhovnem smislu. Morda vam ni tuj občutek, kot da se zdaj vračate iz podzemlja spremenjeni, pomirjeni in predvsem drugačni. V decembru ste lahko dobesedno pometli s tistim, kar ste predelali in prerasli. Pojavil se je lahko nov sistem verovanja, nov odnos do stvari, nov svetovni nazor, smrt stare identitete, načina obnašanja ali sistema verovanja, opuščanje pa je bilo predvsem simbol razvoja v popolnejše bitje.

Ego – se ta še oklepa svojega?

Ob vstopu v novo se boste ponovno srečali z lekcijami lanskega novembra. V januarju bi lahko ponovno treščili ob karmo. Lahko se vas bodo spomnili ljudje iz preteklosti ali vas bodo v preteklost vrnili dogodki in situacije. In to tja, od koder ste zbežali ali pa se niste soočili z okoliščinami. Ti ljudje, dogodki ali situacije vam bodo ponovno sledili kot sence in kot ogledala kazali vzorce iz preteklosti, ki se jih še niste znebili, prelomili in zaključili z njimi.

Obdobje, v katero smo vstopili z januarjem, je vidik arhetipa obešenca. Ta pooseblja najboljše obdobje za dejavno prekinjanje uničujočih navad, ki vas vežejo ali omejujejo v rasti in razvoju. Ker je obešenec tudi vidik ega, se boste lahko zelo veliko ukvarjali s svojim egom in egom drugih ljudi. Že ime obešenec pove, da se boste res lahko počutili, kot da vas je nekdo dobesedno obesil, če se ne boste soočili z lastnim napuhom in vzorci vedenja, ki vas ne podpirajo. Izkoristili boste globlje sprejemanje in sočutje do lastnega jaza, saj boste poleg vsega lahko opuščali še vse omejujoče potrebe lastnega ega. Predali se boste globoki ljubezni in modrosti, ki čaka na izraz v vaši duhovni notranjosti.

Dovolite sprejeti nova čustva v življenje ter vse druge rezultate, ki so posledica prepuščanja in sprejemanja.

Prehod in razrešitev karmičnih vzorcev

V januarju boste predani prekinjanju ponavljajočih se vzorcev. Ste pripravljeni? V vas se bo prebujala želja po gledanju na stare teme z novega zornega kota. To bo mesec sprejemanja in predaje, nič več se ne boste mogli upirati, saj vas bodo okoliščine prisilile k dokončanju preteklih zadev. Obešenec je močan simbol prehoda, ki kaže na naveličanost starih vzorcev. Je vidik, ki vzbuja voljo do prekinjanja in razrešitve karmičnih zadev. Lahko vam pomaga razkriti, kdo ste onstran ega. Predstavlja vdajo in premik onstran sebičnih potreb, da bi lahko zaupali globlji notranji duhovni modrosti, ki si želi biti izražena. Na začetku novega leta se boste lahko rešili tudi škodljivih odnosov ali razmerij. V letu 2018 bomo dobili precej informacij, tako lažnih kot resničnih. Prav januarja bo vidik mesečnega ciklusa obešenca potisnil ven še zadnje vsebine, ki so v novembru nakazale smer ali pokazale prst na storilce ali področja, kjer ne boste mogli več mižati. Saturn v kozorogu pa bo terjal davek lažnega, prikritega in koruptivnega. Dolgo skrita dejstva lahko pridejo na površje in v teh mesecih se lahko odkrivajo skrivnosti, pri katerih so izpostavljeni in vpleteni ljudje na visokih položajih. Ta dinamika se bo ponovila tudi oktobra.

Vodilo meseca bo: Snemite maske. Dol z njimi

Prav to temo lahko opazujete zadnja leta na naši družbeni in politični sceni. Maske padajo. Se spomnite mitološke zgodbe o Meduzi? Meduza je bila gorgona, žensko bitje z lasmi iz kač in močnih strupnikov. Vsak, ki jo je pogledal v obraz, je okamnel. Zgodba pravi, da je bil le Perzej tisti, ki se ji je uspel približati. S svojim ščitom, ki ga je uporabil kot ogledalo, se ji je lahko dovolj približal, da ji je odsekal glavo. Iz njenega vratu je skočil veliki mitični konj s krili, Pegaz, in veliki heroj Kruzaver, lastnik zlatega meča. Zakaj ponovno omenjam to zgodbo? Simbolično predstavlja Meduza najgloblje strahove, ki se skrivajo v notranjih jamah, notranje pošasti, ki imajo moč, da nas spremenijo v kamen – otopelost in rutino. Meduzina glava predstavlja masko, ki odrezana ustvari Pegaza, ta pa postane konj, muza na uslugo pesnikom. Pravijo, da povsod, kjer pade Pegazovo kopito, vznikne nov izvir navdiha, zato naj bo tudi ta zgodba vaš navdih ob začetku leta. Meduza naj vas spominja na moč, ki se prikaže, ko si snamete maske, ki skrivajo vaše najgloblje strahove. Ti strahovi niso več pošasti in naj postanejo zdaj čarobna bitja navdiha. Če morda prav zdaj na kakšnem področju življenja okušate strah, ki vas je paraliziral in ne zmorete napredovati, je tukaj edini način, kako premagati te strahove – z uporabo zrcala.

Čustva bodo sledila dejanjem

Kar je v vas, se odraža skozi situacije, ki so okoli vas. Torej začnite pri sebi. Ne pozabite, da ko sodite druge, veliko poveste o sebi. Soočite se s svojimi strahovi, ki se bodo pognali kvišku kot novo življenje v vas, z egom in večnim 'imeti prav'. Saj veste, da strah čarobno ne izgine, če vam tako ukaže razum. Čustva bodo sledila dejanjem. Prav razumevanje, od kod prihaja vaš strah in zakaj ni dobro, da se ga oklepate, vas bo osvobodilo. Navsezadnje pa se morate vsi soočiti s svojimi strahovi, biti prestrašeni in se pomakniti naprej. Le tako se lahko prepustite, da dovolite sprejeti nova čustva v življenje ter vse druge rezultate, ki so posledica prepuščanja in sprejemanja. Ukrepajte zdaj, ne glede na svoje strahove, in življenje se vam bo odprlo. Ob koncu meseca bomo ponovno vstopili v fazo mrkov, o katerih vam napišem več tedaj.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«