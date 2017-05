Melania Trump: nekoč je bila služkinja

S poudarjenim znamenjem bika ima lepoto, uglajenost in šarm v krvi. Zna se razvajati, ima občutek za modo in stil, zna biti dama, hkrati pa je bikovsko nagnjena k uživanju v materialnih dobrinah in razkošju. Zanimivo je, da je tako s Soncem kot Luno povezan Saturn – slednja je še v kozorogu –, kar pomeni, da je tudi izredno disciplinirana, upošteva pravila, je bila razmeroma strogo vzgojena, zna prevzemati odgovornost in resno opravljati svoje naloge, če je treba, se zna tudi marsičemu odpovedati, stisniti zobe za tisto, kar je treba storiti oziroma kar bo prineslo uspeh na dolgi rok. Severni karmični vozel, ki govori o tem, kaj se učimo v tem življenju, je v ribah. To pomeni, da je za njo kar nekaj življenj, obarvanih z znamenjem device, ki poudarja služenje in pomoč drugim, pridnost, vestnost in skromnost. Vse te vrline je prinesla s sabo in ji precej pomagajo v vlogi, v kateri se je znašla. Bogastvo in obilje ji v luči tega nista padla z neba, ampak sta v duhovnem smislu nagrada za mnoga življenja ponižnosti, uslužnosti in trdega dela za preživetje. Lahko je bila na primer negovalka, medicinska sestra, služkinja. Zdaj mora razviti svojo intuicijo, ustvarjalnost, čustvenost in sočutje, a na mehak, duhoven, poglobljen način, ne kot konkretno fizično pomoč. Vse to je lahko pri v karti nakazanem hladnem, resnem, trdem, praktičnem in h konkretnim ciljem usmerjenem značaju precejšen izziv. Sicer ji zvezde kaž ejo pestro leto, v katerem se izmenjujejo težavni vplivi, večinoma povezani s partnerskim odnosom ali konkretno z Donaldom, ter lepi aspekti za stabilnost, priložnosti in zadovoljstvo. Progresirana Luna je v devici, ki označuje prej opisan služnostni koncept – zaznamuje čas, ko se je z vso svojo bitjo posvetila podpiranju moža v kampanji. Predvidevam (ker nimamo ure rojstva), da je prehajala Plutona v času izvolitve, saj to nakazuje velik psihološki preboj, veliko moč, neko močno notranjo transformacijo. Ostale progresije kažejo povečano vplivnost, nagnjenost k pretiravanju in zapravljanju, pa tudi nekaj nejasnosti, izgubljenosti in obrekovanja. Jeseni jo čaka Jupitrov povratek, ki označuje izredno srečno leto na splošno, polno uspehov, priložnosti, obilja in uresničenih želja.

Drugi tranziti so, kot rečeno, mešani. Kažejo velike spremembe, ki jo lomijo, a vodijo v stabilnost, v juniju in avgustu so nakazana Donaldova bremena in ovire, ki posredno ohladijo njun odnos in naložijo nekaj izzivov tudi na njena ramena. Že septembra sliko popravi dobrotnik Jupiter, ki prinaša širitev in optimizem. Od naslednje pomladi naprej prihaja Saturn v konjunkcijo z natalno Luno in se trikrat sreča z njo. Aspekt označuje depresijo, izgubo, povezano z ženskami ali nečim, kar nam je ljubo, težke čase, žalost in bremena. Toda ker sta planeta natalno v trigonu, bo stisnila zobe, pogumno in dostojanstveno prenesla, kar se bo zgodilo, in s pogorišča najverjetneje celo zgradila trdne temelje za naprej.

Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.