Meditirajte

Zveler ste utrujeni, zjutraj pa brezvoljni, komaj in z velikim naporom opravite delo v službi in tudi srečevanje s prijatelji se vam zdi naporno in odveč. Ti telesni opozorilni znaki so lahko alarm: morda ste zadnje čase preobremenili in prezrli potrebo po miru in sprostitvi, kar se najprej pozna na energijskem nivoju, kmalu pa začne načenjati tudi telo.

Meditacija proti oslabljeni življenjski moči stabilizira in aktivira vašo življenjsko energijo. Odpira tretjo čakro (sončni pletež) in četrto, srčno čakro. Krepi motivacijo in izboljšuje intuicijo, da lahko bolj jasno prepoznate, kaj je za vas dobro in kaj ne. Sproži proces samozdravljenja. Znižuje srčno frekvenco ter vas s tem pomladi in podaljšuje življenje. Spodbuja ustvarjalnost in dviga razpoloženje.

Z zravnanim hrbtom sedite po turško, noge spodvijte nazaj. Lopatice rahlo potegnite skupaj. Roke stisnite v pest (palec leži nad sredincem), jih skrčite v komolcih in držite pod prsmi. Levo pest zasukajte, tako da je obrnjena navzgor, desna pa navzdol. Zdaj iztegnite oba kazalca in ju na sredini prekrižajte (desnega čez levega). Zaprite oči in se osredotočite na točko med obrvmi. Petnajst sekund vdihujte skozi nos in izdihujte skozi usta. Predstavljajte si, kako se z izdihom kazalec umirja. Vajo izvajajte največ enajst minut.

Dodatni nasveti: Da bi lahko zadržali vdih petnajst sekund, počasi in enakomerno spustite zrak v trebuh, dokler ni izbočen. Tudi pri izdihu naj zrak potuje skozi trebušno votlino, ne samo skozi pljuča. Glavo držite pokonci. Vadite ob odprtem oknu, da boste dobili več zraka. Uporabite barve, rumena in oranžna spodbujata razpoloženje.