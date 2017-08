Mantre za privabljanje obilja

Morda se zdi neverjetno, da lahko samo ponavljanje besed spremeni vaše misli in življenje, toda lahko, in to dokazujejo številni duhovni mojstri in ljudje, ki jim je to že uspelo. Predvsem pomagajo zbrati in umiriti um. Ta namreč pogosto preskakuje od ene misli k drugi, to pa onemogoča, da se dovolj osredotočimo na tisto, česar si res želimo, na primer obilje.



Ponavljanje mantre prav tako deluje v skladu z zakonom privlačnosti. Z nenehnim ponavljanjem besed ustvarjate določene vibracije, ki privabljajo, kar želite. Mantre v tem primeru delujejo kot magnet, ki uravnajo vaše misli in pritegnejo, kar želite.



Če hočete povečati obilje, torej preizkusite mantre za denar. Ko ste si izbrali eno od navedenih, jo ponavljajte vsaj deset minut na dan. Ponavljanje lahko razdelite na dvakrat po pet minut, le da ste tedaj res zbrani, s srcem in mislimi pri stvari, in vas nihče ne moti. Vztrajajte vsak dan, tako dolgo, dokler se položaj ne spremeni.

Vedno imam dovolj denarja.

Vsak dan več zaslužim.

Sem magnet, ki priteguje denar.

Obilje je moja pravica.

Moji prihranki se vsak dan večajo.

Priložnosti za služenje denarja me spremljajo.

Oblije mi sledi na vsakem koraku.

Vsi dolgovi so poplačani.

Vedno dobim dovolj denarja za to, kar potrebujem.

Denar prosto priteka v moje življenje.

Lahko si seveda izmislite tudi svojo, glede na trenutno situacijo. Ključ do spremembe je vztrajno ponavljanje!